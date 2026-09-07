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Borůvkový koláč trochu poctivěji: Měkké těsto, šťavnaté ovoce a žádné šetření

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Borůvkový koláč je přesně ten typ moučníku, který člověk upeče bez velkého přemýšlení a stejně zmizí mezi prvními. Tenhle je hrnkový, rychlý a počítá i s mraženými borůvkami, takže není vázaný jen na pár týdnů v létě.
Fotografie k borůvkovému koláči

Fotografie k borůvkovému koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když borůvkový koláč, tak bez kompromisů: Nadýchaný moučník, který voní prázdninami a mizí rychleji než miska ovoce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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