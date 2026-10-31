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Velká čínská zeď: Statisíce zmařených životů, omyl století a zdivo drží pohromadě díky potravině

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Velká čínská zeď patří k nejznámějším památkám naší planety. Tisíce kilometrů dlouhá stavba v sobě ukrývá pohnutou historii a překvapivé stavební postupy.
Velká čínská zeď

Velká čínská zeď

Zdroj: FOTO:
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 11:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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