Winnipeg prohrál osmkrát za sebou, Hellebuyck vítězí jinde. Jenže problém Jets nezačal jeho odchodem

Dva zápasy, dva obrazy stejné výměny
Connor Hellebuyck chytil za New Jersey devatenáct střel a slavil druhé vítězství ve druhém zápase od svého příchodu. Devils porazili Vegas 5:2. Jen o několik hodin dříve Winnipeg znovu prohrál, tentokrát na ledě Floridy stejným výsledkem. Kdybychom chtěli vyprávět jednoduchý příběh, nabízí se sám: elitní brankář odešel, jeho nový tým vyhrává a ten starý se potápí.
Jenže právě takový závěr by byl zavádějící. Winnipeg nevyhrál osm utkání v řadě, v této sérii získal jen dva body za porážky po základní hrací době a podstatná část problémů se objevila ještě před Hellebuyckovým odchodem. Výměna situaci dramaticky změnila, ale sama o sobě ji nezpůsobila.
Na Floridě nastoupil poprvé od začátku za Jets Nico Daws, jeden z hráčů získaných právě od New Jersey. Pochytal 33 střel a při výsledku 2:5 na něj nelze jednoduše ukázat jako na viníka. Poslední gól Panthers padl do prázdné branky. Daws tedy osobně inkasoval čtyřikrát, nikoli pětkrát. Přesto Winnipeg odešel bez bodu.
Když trenér rozdělí dvě největší útočné jistoty
Závažnější signál než jedno střídání brankářů přišel už ve čtvrtek v Tampě. Trenér Scott Arniel rozdělil dlouholetou útočnou dvojici Mark Scheifele – Kyle Connor. Scheifele nastoupil s Colem Perfettim a Gabrielem Vilardim, Connor se přesunul vedle nováčka Vigga Björcka a Dawsona Mercera. Důvod byl jednoduchý: mužstvo potřebovalo najít nové zdroje produktivity.
Jets proti Tampě konečně vstřelili čtyři góly, poprvé od 13. října, ale stejně prohráli 4:6. To dobře vystihuje jejich potíž. Když se zlepší útok, zápas uteče v obraně. Když brankář drží mužstvo v kontaktu, nemusí přijít dost gólů. Jednotlivé problémy se sčítají a hráči postupně ztrácejí možnost opřít se o stabilní část hry.
O den později na Floridě Arniel znovu zasáhl do sestavy. Nastoupil s jedenácti útočníky a sedmi obránci. To není kosmetická změna, ale pokus přeskupit rozdělení času a odpovědnosti. Po osmi utkáních bez výhry už trenér nemůže jen doufat, že se obvyklé formace samy znovu rozjedou.
Hellebuyck byl pojistka, ne náhrada za celý systém
Výjimečný brankář dokáže zakrýt chybu v obranném pásmu, vyhrát souboj tváří v tvář i udržet výsledek v části zápasu, kdy mužstvo ztrácí rytmus. To všechno Hellebuyck ve Winnipegu roky představoval. Přítomnost takové jistoty ale může současně vytvářet falešný klid: pokud brankář pravidelně napravuje problémy před sebou, nemusí se projevit naplno, dokud nezmizí.
Z toho ovšem ještě neplyne, že právě to se ve Winnipegu prokazatelně stalo. K takovému závěru bychom potřebovali porovnat dlouhodobou kvalitu povolených šancí, střel ze slotu a výkon při hře pět na pět. Samotných pět gólů inkasovaných na Floridě nebo 33 Dawsových zákroků příčinu neodhalí. Část střel může přicházet z bezpečných pozic, část může být pro brankáře mimořádně obtížná.
Co však už doložit lze, je opakování scénáře, při kterém Winnipeg musí dohánět. Proti Panthers nejprve prohrával 0:2. Kyle Connor snížil po přesilovce pět na tři, ale Seth Jones vrátil domácím dvoubrankový náskok. Morgan Barron dostal Jets ve třetí třetině na 2:3, jenže Anton Lundell odskočil po dorážce a nakonec završil hattrick do prázdné branky. Winnipeg se dvakrát přiblížil, ani jednou však nedokázal vývoj otočit.
Největší ztrátou může být čas
New Jersey zatím ukazuje, co pro ambiciózní mužstvo znamená získat stabilního elitního gólmana. Hellebuyck v prvním zápase zastavil 17 střel Dallasu, ve druhém devatenáct proti Vegas. Ani to samo o sobě není důkaz, že Devils díky němu okamžitě vyřešili všechny problémy; zatím jde o dva vítězné starty s omezeným počtem zákroků. Důležité ale je, že dostali přesně takového hráče, kolem kterého lze plánovat delší období.
Winnipeg naopak po výměně potřebuje znovu poskládat brankoviště, útočné řady i sebevědomí. Uprostřed série porážek se každá další změna hůře vyhodnocuje. Jestli trenér rozdělí útočníky a tým prohraje, je to špatná změna, nebo jen další zápas širší krize? Jestli brankář chytí 33 střel a mužstvo dostane čtyři góly, znamená to slabý výkon, nebo obranu, která mu nedala šanci?
Právě proto budou následující zápasy Jets zajímavější než prosté porovnávání výsledků Winnipegu a New Jersey. Hellebuyck odešel z klubu, který už měl problém. Winnipeg teď musí ukázat, zda dokáže ten problém konečně pojmenovat a začít řešit, místo aby se z odchodu své největší jistoty stalo pohodlné vysvětlení pro všechno ostatní.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Vše o sportu [1], NHL – Florida Panthers vs. Winnipeg Jets, 30. října [2], Winnipeg Jets – trenérské změny před utkáním s Tampou [3], Winnipeg Jets – rozbor utkání na Floridě [4], NHL – Hellebuyckovo druhé vítězství za New Jersey [5].