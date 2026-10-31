StarDance v ohrožení kvůli jediné větě? Sociální sítě rozjely poprask dřív, než si někdo ověřil skutečnost

KOMENTÁŘ / Marek Eben prohlásil, že dobro zvítězí a zlé si vezme čert. A najednou se má otřásat licence StarDance.
Český internet má takový zvláštní talent, a sice z jediné věty hned dokáže vyrobit skandál, z domněnky hrozící katastrofu a z pohádkového čerta téměř likvidátora veřejnoprávní televize. Tentokrát se terčem stal pořad StarDance a její moderátor Marek Eben, jak nám v redakci In-Lifestyle.cz neuniklo. Podle tvrzení, které se šíří sociálními sítěmi, má BBC prověřovat možné porušení licenčních podmínek a České televizi má hrozit pokuta, dokonce i ztráta licence. Jenže mezi tím, co někdo napíše na síti X, a tím, co se skutečně děje, bývá rozdíl.
Čert si přišel pro licenci. Nebo zatím jen pro kliknutí?
Eben během sobotního přímého přenosu StarDance prohlásil, že věří ve vítězství dobra a že zlé si vezme čert. Ano, výrok mohl v kontextu aktuální politické debaty vyznít jako narážka na danou situaci. Ale tvrdit, že kvůli němu BBC skutečně zahájila řízení, nebo dokonce hrozí konec pořadu, je úplně jiná disciplína. Zajímalo nás proto stanovisko České televize, kterou jsme požádali o vyjádření.
„Glosa Marka Ebena ve StarDance pracovala s pohádkovou nadsázkou, která odpovídala tématu večera. Nevyjadřovala podporu žádnému politickému postoji ani stanovisko ke způsobu financování České televize. Nezazněla v ní jména politiků, názvy politických stran ani výzva k politickému jednání. Pohádkové motivy dobra a zla nebyly přiřazeny žádným konkrétním osobám,“ uvedl zástupce tiskového mluvčího Radek Konečný.
Dále dodal, že „na moderátory ani účinkující StarDance nebyl a není vyvíjen nátlak, aby se vyjadřovali k politickým či jiným společenským otázkám. Marek Eben je spoluautorem scénáře pořadu a jím zvolená krátká, laskavá nadsázka umožnila situaci reflektovat a pokračovat v zábavním programu bez politické debaty“.
Česká televize tedy Ebenovu glosu vysvětluje jako pohádkovou nadsázku, nikoli jako politické stanovisko. To samo o sobě samozřejmě neznamená, že se o vhodnosti podobných poznámek v zábavním pořadu nemůže diskutovat. Je ale rozdíl mezi debatou o tom, zda se moderátor měl k aktuálnímu dění vyjadřovat, a tvrzením, že kvůli tomu televize čelí vážným sankcím.
V tuto chvíli nic nenaznačuje, že by BBC situaci prošetřovala
Zajímalo nás také, zda má Česká televize konkrétní informace o reakci britské BBC. Její vyjádření žádné probíhající řízení ani hrozící sankce nepotvrzuje. K samotné spolupráci s držitelem licence ČT uvedla: „Česká televize v souladu se smlouvou zasílá BBC každý díl StarDance bezprostředně po odvysílání. Vlastník licence tak má k dispozici i poslední díl. Česká televize od poskytovatele licence neobdržela žádné připomínky, naopak zaznamenala pozitivní odezvu na sledovanost pořadu.“
Obrátili jsme se pro jistotu také přímo na BBC s dotazem, zda bylo zahájeno oficiální šetření kvůli možnému porušení licenčních podmínek a jaký je její oficiální postoj k celé záležitosti. Manažerka komunikace Gail Sullivan z BBC nám neposkytla oficiální stanovisko, nicméně uvedla, že vzhledem k tomu, že producentem i vysílatelem StarDance je Česká televize, měly by být dotazy směřovány právě na ni.
Samozřejmě lze namítnout, že StarDance je zábavní pořad a politické vzkazy do něj nepatří. Licenční podmínky mohou obsahovat konkrétní pravidla, která musí televize dodržovat. Jenže mezi otázkou, zda moderátor překročil určitou hranici, a tvrzením, že kvůli tomu pořad skončí, leží pořádná propast. Ne každá narážka je politická agitace a ne každá kontroverze znamená smluvní katastrofu.
Nejdřív fakta, potom poprava
Marek Eben není nedotknutelný a Česká televize si musí hlídat pravidla licencovaných pořadů. Nicméně není fér vydávat neověřené tvrzení za hotovou věc. Kritizovat lze i bez toho, abychom předem vyhlašovali konec pořadu. StarDance může být předmětem debaty o apolitičnosti veřejnoprávního vysílání. Ale dokud není doloženo, že BBC skutečně zahájila řízení nebo pohrozila odebráním licence, řeči o fatálních následcích připomínají spíš internetovou pohádku než ověřenou zprávu.
Podle zpráv z Londýna řeší v současnosti licenční oddělení BBC zásadní porušení licenčních podmínek pořadu StarDance, které velmi přísně zakazují jakoukoliv politickou agitaci v tomto formátu. Hovoří se dokonce i o odebrání licence České televizi a vysoké smluvní pokutě. https://t.co/BaAyzdnXsr
— Jsem Zděšena! (@JZdesena) October 25, 2026
A tak možná nakonec opravdu zvítězí dobro. Anebo alespoň zdravý rozum, v což můžeme ostatně jen a jen doufat. Ten by si totiž zasloužil potlesk mnohem hlasitější než každá další poplašná zpráva. A že ho mnohdy u některých výroků postrádáme.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Kvůli jedné pohádkové větě má skončit StarDance? Internet zase pohřbívá dřív, než ověří fakta byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.