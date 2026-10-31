Hříbková polévka s kousky brambor je ideální pro chladné dny, protože zahřeje a přinese vůni podzimního lesa do našich domovů

je přesně ten typ jídla, kvůli kterému člověk doma Hříbková polévka rychle zapomene, že se z lesa vracel s promáčenými nohavicemi. Tahle smetanová verze je hutná tak akorát, voní po houbách a v kuchyni kvůli ní není potřeba předvádět žádné složitosti. Jen jednu věc si pohlídejte: smetanu přilévejte až ke konci a potom už polévku nenechte zběsile vařit.
Domácích variant se najde hodně. Někde se začíná na másle, jinde na sádle, někdo přidá bobkový list a nové koření, další si vystačí s cibulí, bramborami a houbami. U hříbkové polévky mi ale sedí spíš střídmější postup.
pak nejsou jen doplňkem, ale opravdu hlavní chutí celé polévky. A z kuchyně ještě jedna praktická poznámka: Hříbky houby je potřeba nejdřív dobře orestovat. Pustí vodu, chvíli se zdá, že se nic moc neděje, a až potom začnou vonět tak, jak mají. Když se tenhle krok odflákne, bývá trochu mdlá. Snědlo by se to, ale radost z toho není. polévka Recept na poctivou hříbkovou polévku se smetanou
Doba přípravy: 40 minut Co potřebujeme Základ polévky: 400 g čerstvých hříbků 1 větší cibuli 2 lžíce másla 2 větší brambory 1 lžíci hladké mouky 1 l zeleninového nebo houbového vývaru 200 ml smetany ke šlehání 33 % Dochucení: 1 lžičku kmínu podle chuti sůl a pepř 1 až 2 lžíce nasekané petrželky trochu citronové šťávy Postup přípravy lesní houbové polévky se smetanou
1.
Hříbky očistěte a nakrájejte na menší kousky. Cibuli nasekejte najemno, brambory oloupejte a pokrájejte na kostky.
2. V hrnci rozpusťte
máslo. Přidejte cibuli a na mírnějším ohni ji nechte zesklovatět. Do hněda ji raději nepouštějte, u smetanové polévky by se to v chuti ozvalo víc, než je příjemné.
3. Přisypte
hříbky a několik minut je restujte. Nejprve pustí vodu, potom se tekutina začne ztrácet a v tu chvíli už by měl z hrnce jít jasný houbový pach. To je dobré znamení. Foto: Cooky.cz, Není to jen vývar z lesa: Hříbková polévka s plnou chutí hub, brambor a domácí pohody
4. Obsah hrnce zaprašte
moukou, krátce promíchejte a hned zalijte vývarem, aby se mouka nezačala chytat u dna. Přidejte brambory, kmín, sůl a pepř.
5. Vařte zhruba
15 až 20 minut, dokud nebudou brambory i houby měkké. Pokud brambory ještě drží, nechte je chvíli dojít. Tady se pár minut navíc neztratí.
6. Přilijte
smetanu a polévku nechte ještě asi 5 minut velmi jemně povařit. Spíš lehké probublávání než prudký var.
7. Nakonec vmíchejte
petrželku a pár kapek citronové šťávy. Citron tam nemá být cítit naplno, má jen trochu zvednout chuť.
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TIP: Pokud chcete výraznější houbovou chuť, přidejte k čerstvým hříbkům malou hrst sušených hub. Předem je ale namočte, jinak budou v polévce nepříjemně tuhé. Často kladené otázky o hříbkové polévce
Lze použít i sušené houby?
Ano. Do hříbkové polévky se hodí samostatně i jako doplněk k čerstvým houbám. Před vařením je namočte a vodu z namáčení můžete po přecezení přilít k vývaru.
Máslo nebo sádlo?
Obojí funguje. V domácích receptech se sádlo objevuje docela často, u smetanové hříbkové polévky bych ale osobně zvolil spíš
máslo. Je jemnější a se smetanou si rozumí lépe.
Dá se polévka udělat bez smetany?
Dá. Výsledek bude lehčí a chuť hub bude o něco výraznější. Počítejte jen s tím, že polévka nebude tak plná ani krémová.
Jak ji skladovat?
V lednici vydrží přibližně
2 dny. Při ohřívání ji zahřívejte pomalu a znovu ji nenechte prudce vařit, hlavně kvůli smetaně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline