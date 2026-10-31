Manažer hokejové reprezentace Eliáš. Kvůli mediálním výstupům dostal lekci od manželky Petry

Ve čtvrtek 29. října 2026 v Praze představovalo vedení české reprezentace nominaci na Nocco Hockey Games. Vedle hlavního trenéra Zdeňka Motáka a manažera reprezentací Milana Hniličky usedl za stůl i Patrik Eliáš. Než padlo první jméno ze soupisky, poděkoval přítomným novinářům za jejich práci. V rozhovoru pro
iSport pak vysvětlil, odkud se ta vstřícnost bere: „Naučil jsem se to i díky tomu, koho mám doma,“ řekl se smíchem. Doma má Petru Eliáš Volákovou, ženu, která desítky let pracuje před kamerou. Lekce tedy nepřišla po žádném přešlapu. Šlo o dlouhodobou zkušenost s druhou stranou mikrofonu. Moderátorka, která viděla NHL zevnitř
Petra Eliáš Voláková začínala jako moderátorka počasí, později uváděla Autosalon a natáčela reportáže z NHL přímo ve Spojených státech. Moderovala také živé vysílání Prima jízda a v roce 2020 se vrátila na obrazovku s pořadem Sama doma. Hokej i média tak zná z obou stran: jako manželka hráče, který kvůli zámořské kariéře žil s rodinou mezi Českem a USA, i jako reportérka, která potřebovala, aby jí hráči po zápase něco řekli.
Právě tohle Eliášovi podle jeho slov otevřelo oči. Novináři jsou pro něj spojkou mezi sportovci a fanoušky. Bez nich by se informace z kabiny k lidem nedostaly. Proto o vztahu s médii mluví jako o partnerství, kterého si reprezentace váží.
Přesto by bylo přehnané tvrdit, že se Eliáš k médiím otočil až teď. Už jako hráč platil za komunikativního a vstřícného hráče, který umí zajímavě vyprávět. V květnu 2020 dokonce moderoval videokonferenci NHL.com s Davidem Pastrňákem, Davidem Krejčím, Tomášem Hertlem a Dominikem Kubalíkem a podle tehdejšího textu ho role „televizáka“ bavila.
Otevřenost jako součást práce
Svaz jmenoval Eliáše generálním manažerem 3. června 2026 a podepsal s ním dvouletou smlouvu. Bývalý útočník New Jersey Devils má za sebou 1 240 zápasů a 1 025 bodů v NHL, dva Stanley Cupy a bronz z olympijských her i mistrovství světa. Alois Hadamczik jeho výběr zdůvodnil přehledem o hráčích v zámoří i doma a manažerskými schopnostmi.
Nové vedení reprezentace se od začátku hlásí k „maximální otevřenosti“. Ve své vizi, kterou zveřejnil
Český hokej, slibuje úzký kontakt s hráči, zpětnou vazbu a systematickou práci s mládeží. Eliášovo poděkování novinářům do toho rámce zapadá přesně. Podle nás nejde o zdvořilostní gesto. Eliáš tím dává najevo, že komunikace pro něj není doplněk k výsledkům na ledě, ale jedna z věcí, za které generální manažer odpovídá. Za hráči do zámoří
Stejný přístup chce Eliáš uplatnit i vůči hráčům. V prosinci se chystá do Severní Ameriky. Zhruba čtyři až pět dní chce strávit v New Yorku a spojit návštěvy zápasů Devils, Bostonu, Rangers nebo Philadelphie, poté má namířeno na Floridu. Počítá se šesti až sedmi utkáními a setkáními s českými hráči.
Proč jezdit, když se dá všechno sledovat online? Osobní kontakt podle Eliáše neslouží jen ke kontrole formy. Hráči mají cítit, že o nich reprezentace ví. Každý ale potřebuje něco jiného:
Ondřej Nečas podle něj nepotřebuje neustálý kontakt, stačí se ozvat dvakrát za sezonu. David Pastrňák: Eliáš nechce „tlačit na pilu“ a nechá na něm, jestli se chce potkat. Pavel Zacha: s ním by se rád sešel osobně a slyšel jeho pohled.
Eliáš otevřeně připouští, že česká špička v NHL řídne. Proto chce sledovat i farmářskou AHL a univerzitní NCAA, kterou má na starosti Jiří Fischer. Pomáhat má také Tomáš Vokoun. Na srovnání s předchozím realizačním týmem, kde byli Tomáš Plekanec, Marek Židlický či Ondřej Pavelec, odpovídá klidně: většinu manažerů v NHL zná osobně a kontakty na ně má.
Nominace s Červenkou i nováčky
Soupisku oficiálně zveřejnil trenér Moták, který na lavičce nahradil Radima Rulíka. Rulíkův štáb skončil po MS 2026. Na první turnaj Euro Hockey Tour sezony 2026/27 jede podle
Českého hokeje 31 hráčů: tři brankáři, deset obránců a osmnáct útočníků. Devět jich je mladších 25 let, úplnými nováčky jsou Pavel Čajan, Matteo Kočí a Matěj Kubiesa.
Silné zastoupení mají Třinec a Pardubice. Z Pardubic se vrací i Roman Červenka. Eliáš ocenil, že kapitán je ochotný reprezentovat kdykoli, nominaci si herně zaslouží a přístupem dává příklad mladším. S jeho jménem podle něj musí realizační tým počítat i směrem k mistrovství světa.
Akce Termín Pro diváka Nocco Hockey Games 5. až 8. listopadu 2026 start se Švédskem v O2 areně, pak Helsinky, vysílá ČT sport Swiss Ice Hockey Games 10. až 13. prosince 2026 další podnik EHT MS juniorů 26. 12. 2026 až 5. 1. 2027 Edmonton a Red Deer, Česko začíná proti Norsku
Turnaj v Helsinkách navazuje na tradiční Karjala Cup. Pro Eliáše bude první ostrou zkouškou v nové roli.
Konferenci v Praze otevřel větou, kterou by od generálního manažera čekal málokdo: poděkováním lidem s diktafony. Kdyby se ho někdo zeptal proč, odkázal by nejspíš domů, na ženu, která kdysi stála v kabinách NHL s mikrofonem v ruce.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek