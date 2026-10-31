Na nové koníčky nikdy není pozdě

Zde psala seniorka, jak se rozhodla navštěvovat kurz malby a kresby, aniž věděla, jak to dopadne. A na závěr právě měla výstavu své práce, která ji těšila a naplňovala její podzim života.
Rozhodla jsem se, že bych mohla také něco takového zkusit a se sestrou jsme se zapsaly do ZUŠ v Písku. Letos jsme začaly druhý rok a každá z nás si oblíbila jiný způsob malby či kresby. Nakoupila jsem si knihy o malbě a některé půjčila v knihovně. A tak zkouším, pročítám rady a někdy si jen tak čtu o malířích.
Napadlo mne, že bych některé příběhy napsala.
Do dnešních dnů se nám zachoval prastarý příběh o řeckém malíři Zeuxidovi z 5. st. př. Kr., jehož umění dosáhlo takové dokonalosti, že na trs hroznů, namalovaný na jednom z jeho obrazů, se snesl pták, aby si jeden sezobl.
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Cimabue – nejproslulejší malíř a mozaikář rané gotiky. Giotto – žák Cimabua
„Cimabue byl Michelangelem té doby, Giotto zase jejím Raffaelem.“ G. della Valle
Podle pověsti se Cimabue setkal s Giottem na procházce v přírodě, kde Giotto pásl stádo ovcí. Mladý pastevec kreslí na kameny ovce. Cimabue se zastavil, je kresbou nadšen a nabídne chlapci, zda by k němu šel do učení. A rozhodne se vzít s sebou Giotta do Florencie.
Říká se, že když byl Giotto jako hoch u Cimabua, namaloval prý jednou na nos jedné Cimabuovy figury mouchu tak věrně, že když se mistr vrátil k práci a chtěl v ní pokračovat, nejdřív se několikrát snažil mouchu zahnat, než zpozoroval svůj omyl.
V letech své slávy 1328-1333 pobývá Giotto v Neapoli na dvoře krále Roberta. Spřátelí se spolu. Jednoho parného dne panovník umělci radí, aby na chvíli odložil štětce a odpočinul si. „Kdybych byl tebou, nechal bych na chvilku toho malování, když je tak horko.“
Giotto odtušil: “A já taky, kdybych byl vámi.“
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Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, malíř na dvoře krále Filipa IV. Španělského, zůstal sám ve svém ateliéru v královském paláci a prohlížel si práci, kterou právě dokončil, portrét admirála Pulida Parejy. Najednou vešel sám král. „Stále zde, admirále? Myslel jsem, že jste již odešel!“
„Admirál tu není, sire,“ odpověděl malíř. „Vaše Jasnost hovoří k admirálovu portrétu.“
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Takto někdy trávím svůj volný čas. Vybírám si jeden ze svých zájmů a věnuji se mu. Myslím, že to máme všichni zde na íčku podobné. Když pročítám zdejší články, těší mne, když cítím, že jsme na stejné vlně. S mnohými souzním.