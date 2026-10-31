Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Na nové koníčky nikdy není pozdě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
K tomuto rozhodnutí mne inspirovala neznámá seniorka. Ráda chodím do kaváren či cukráren a právě v jedné na Smíchově, když jsem se sestrou seděla v pohodlném křesle a dopřávala si kávu se zákuskem, rozhlížela jsem se kolem a upoutaly mi na stěnách obrazy a jeden list úvodem.
Na nové koníčky nikdy není pozdě

Na nové koníčky nikdy není pozdě

Zdroj: 20261030-171112.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:55

Reklama
Další články z i60.cz
Tohle jsou běžné věci z 90. let, které mají dnes hodnotu stovek tisíc korun. Kdysi je měla doma každá rodina
Tohle jsou běžné věci z 90. let, které mají dnes hodnotu stovek tisíc korun. Kdysi je měla doma každá rodina
Co spojuje sekundu jeřába a lva?
Co spojuje sekundu jeřába a lva?

Mnozí by si mohli myslet, že je to čas. Lev se připraví ke skoku a v sekundě se vrhne na kořist. Jeřáb...

Moje největší rozhodnutí
Moje největší rozhodnutí

Nejlepší rozhodnutí po šedesátce? To je otázka na tělo. Ale protože se říká, že důchodci nemají nikdy čas,...

Babička Alenka pomůže na WhatsAppu odhalit podvod
Babička Alenka pomůže na WhatsAppu odhalit podvod

AI Babička Alenka, která se proslavila telefonáty s kyberšmejdy, dostává novou roli. Alenka se stává...

Seniorům po celém Česku chodí falešné e-maily. Kdo jim uvěří, přijde zhruba o 744 000 korun
Seniorům po celém Česku chodí falešné e-maily. Kdo jim uvěří, přijde zhruba o 744 000 korun

Podvodníci byli, jsou a budou. Mezi jejich nejčastější oběti patří důvěřiví senioři, kteří pak kvůli tomu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
i60.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.