Hokejový obr Klapka se v NHL porval. Stěžoval si na neférový závěr bitky

Na hodinách ve Scotiabank Saddledome svítilo 1:46 první třetiny, když se na středu ledu sjeli dva největší chlapi na ploše. Adam Klapka podle svých slov věděl, že Curtis Douglas přijde. Domluvili se, shodili rukavice a začal souboj těžkých vah v nejdoslovnějším smyslu slova. Ukončila ho Klapkova pravačka a Douglas skončil na ledě. Tím měla bitka skončit, jenže podle reportáže
Sportsnetu přidal hráč Seattlu ještě dva pozdní údery, když už byl Klapka v pozici, kde se nemohl pořádně bránit. Rozhodčí to viděli taky. A o pár desítek sekund později za to Seattle zaplatil. Obr proti ještě většímu obrovi
Klapka je v NHL zvyklý, že se na soupeře dívá shora. Pražský rodák měří 203 centimetrů a váží 107 kilogramů. Tentokrát ale stál proti muži, který platí za nejvyššího hráče soutěže. Douglas má 206 centimetrů a 110 kilogramů.
Adam Klapka Curtis Douglas Tým Calgary Flames Seattle Kraken Výška 203 cm 206 cm Váha 107 kg 110 kg Trest v zápase 5 min 5 + 2 min
Rozdíl tří centimetrů a tří kilogramů je v praxi zanedbatelný. Šlo o duel dvou stejně stavěných obrů, ve kterém žádný z nich neměl díky dosahu nic zadarmo.
Douglas navíc není náhodný rváč. Seattle ho v létě podepsal s vědomím, že se do NHL dostal i díky své fyzické roli, a on sám tehdy prohlásil, že bude bojovat, kdykoli to tým bude potřebovat. Podle Sportsnetu si o souboj řekl hned v úvodu zápasu. Klapka nabídku přijal.
Dva údery navíc a omluva na trestné lavici
Kodex, který hokejisté dodržují i bez psaných pravidel, je u bitek jednoduchý. Bojuje se dobrovolně, proti férovému soupeři a když jeden padne, je konec. Do bezbranného hráče se nebuší.
Douglas tuhle hranici podle Sportsnetu překročil dvakrát. Pravidla NHL přitom podobnou situaci znají: pravidlo 46 o bitkách popisuje agresora jako hráče, který pokračuje v úderech, přestože se soupeř už nemůže bránit. Oficiální zápis o utkání sice pozdní rány slovně nepopisuje, ale mluví za ně tresty. Oba hráči dostali pět minut za bitku, Douglas navíc dvě minuty za hrubost.
BIG BOY TILT BETWEEN (6’9") DOUGLAS AND (6’8") KLAPKA 🥊 Klapka gets a BIG piece of Douglas 😳 https://t.co/vwzbRycycd— B/R Open Ice (@BR_OpenIce)
October 31, 2026
Klapka se po zápase k závěru souboje vrátil, ale bez hořkosti. Douglas se mu podle jeho slov omluvil přímo na trestné lavici. „Je to v pohodě,“ odbyl to Klapka a dodal, že se v bitce děje spousta věcí a soupeř si mohl myslet, že souboj pořád běží. Douglasova verze zatím zveřejněná není, o omluvě víme jen od Klapky.
Disciplinární oddělení NHL k incidentu zatím žádné slyšení, pokutu ani zákaz startů neoznámilo. Klapkovi podle zápisu nic nehrozí, odseděl si jen standardních pět minut.
Přesilovka za 46 sekund
Kdyby oba dostali jen pět minut, hrálo by se dál v plném počtu a bitka by zůstala jen efektním momentem do sestřihů. Douglasovy dvě minuty navíc ale poslaly Calgary do přesilovky.
Flames ji využili okamžitě. Podle oficiálního
zápisu NHL skóroval Morgan Frost v čase 2:32, tedy 46 sekund po bitce. Šlo o vůbec první střelu Calgary v zápase.
Zbytek večera se nesl ve stejném duchu. Calgary porazilo Seattle 6:2, nastřílelo nejvíc gólů v sezoně a prodloužilo domácí vítěznou sérii na pět zápasů. Oplatilo tím Krakenu dvě porážky 1:6 z úvodu ročníku. Klub ve vlastní rekapitulaci označil Klapkovu bitku za moment, který udal tón celému utkání. Trenér Ryan Huska ocenil energii, kterou týmu dodal. Spoluhráč Joel Farabee připomněl, že jít do souboje s tak velkým a tvrdým soupeřem není nic snadného.
Načasování mělo i hlubší kontext. Flames v předchozích zápasech čelili kritice, že dostatečně nereagují, když soupeři najíždějí do jejich brankoviště. Klapka v pátek večer odpověděl za celou kabinu.
Bitkař s českým pasem
Podle nás je to nejsilnější verze Klapky, jakou Calgary může chtít: rvačka, po které tým hned skóroval. Z incidentu vyšel jako vítěz souboje i jako hráč, který přinesl přesilovku a první gól. Fanouškovské hlasování na webu HockeyFights mu taky přisoudilo vítězství, i když jen na malém vzorku.
Čísla ukazují, jak specifickou roli v NHL hraje. Po zápase se Seattlem má v sezoně na kontě 13 utkání, 2 góly, 2 asistence a 37 trestných minut. Podle Sportsnetu je tím aktuálně druhý v celé lize. Za necelý měsíc se popral potřetí. Postupně se postavil Lukovi Schennovi, Jeffu Malottovi a teď Douglasovi. Mezi českými hráči v NHL se mu v tomhle nikdo ani nepřibližuje.
Právě tady je ale tenká hrana. Klapka hraje ve čtvrté lajně zhruba 11 minut při hře pět na pět. Jeho smlouva za přibližně 29 milionů korun ročně po sezoně vyprší a Klapka se stane chráněným volným hráčem. Pokud se jeho hodnota zúží na trestné minuty, bude snadno nahraditelný. Pokud jeho tvrdost bude týmu dál přinášet energii a přesilovky a on k tomu přidá body jako dosud, bude vyjednávat z úplně jiné pozice.
Česká reakce na bitku s Douglasem je zatím vlažná. Už po říjnové bitce s Anaheimem ale iSport psal, že podobně stavěných útočníků má český hokej málo a že si Klapka může říct o větší prostor i v reprezentaci. Vysoký, fyzicky silný hráč do spodních formací je typ, který národnímu týmu dlouhodobě chybí. Nominace zatím na stole není.
Kde Klapku uvidíte dál
Calgary čeká série venkovních zápasů. V noci na 1. listopadu hraje ve 3:00 v Coloradu, 3. listopadu ve 3:00 v San Jose a 5. listopadu ve 4:00 v Seattlu. Tam může na Douglase narazit znovu. Doma se Flames vrátí 7. listopadu ve 2:00 proti Anaheimu. NHL v Česku vysílají Nova a Prima, vybrané zápasy zdarma na Nova Action a Prima Sport. Všechna utkání nabízí NHL.tv na DAZN, konkrétní zařazení zápasů Calgary je ale potřeba ověřit v aktuálním programu.
Za šest dní se Klapka a Douglas potkají znovu, tentokrát v Seattlu. Douglas tam bude mít co dokazovat, Klapka ví, jak to dopadlo minule. A na trestné lavici si mohou ve 4:00 ráno našeho času zase mít co říct.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek