„Všichni to máme těžké, jenom nebrečíme veřejně." Ornella Koktová to schytala od sledujících za placený pořad o svém životě

Jeden z nejlajkovanějších komentářů, přes šest set palců nahoru, zněl jasně: „Všichni to máme těžké, jenom nebrečíme veřejně.“ Ornella přitom novou sérii oznámila se slevou, s dramatickými upoutávkami i se slibem, že konečně ukáže „druhou stranu příběhu“. Jenže právě ta kombinace, intimní bolest zabalená do předplatného, část publika vytočila víc než cokoli, co Koktová v posledních měsících zveřejnila. A druhá část ji za totéž brání.
Co přesně druhá řada slibuje
Podle veřejné anotace pořadu startuje druhá sezóna ve čtvrtek 5. listopadu 2026, další díly pak mají vycházet každou neděli. Ornella v upoutávce vytáhla tři nosné linky: návrat k narozeninové oslavě, kde v únoru šokovala hosty oznámením rozvodu s Josefem Koktou, svůj následný odchod do hotelu a začátek konce přátelství s Hanychovou.
Už první řada byla vystavěná ambiciózně, deset epizod, dvacet bonusů, první díl zdarma. Koktová ji na LinkedInu popisovala jako dokumentární sondu „bez filtrů, bez scénáře“, o lásce, rodině, práci, dětech, přátelství a „zradách“. Druhá řada pokračuje ve stejném jazyce, jen přidává konkrétnější háky. A právě Agáta je tím nejsilnějším.
Sleva o třetinu a komentáře, které bodají
K nové sérii Ornella oznámila snížení ceny ze šesti eur na 3,99 eura měsíčně, tedy zhruba ze 150 na necelých 100 korun. Zdůvodnění? Chce, „aby kdokoliv mohl být u toho.“ Podle dat platformy Herohero se nejčastější předplatné českých tvůrců pohybuje mezi čtyřmi a sedmi eury. Koktová se tedy novou cenou zařadila pod spodní hranici běžného pásma.
Jenže právě spojení slevy s promo materiálem, v němž figuruje Hanychová, vyvolalo pod instagramovým příspěvkem bouři. Jak citoval server eXtra, nejčastější výtky se dají shrnout do tří bodů:
- Ornella znovu „strká“ Agátu do promo a přiživuje se na jejím jménu.
- Zpeněžuje vlastní bolest a rodinné krize za paywallem.
- Slibovaná dramata slouží hlavně jako marketing, ne jako upřímná výpověď.
Komentář o tom, že „všichni to máme těžké, jenom nebrečíme veřejně“, nasbíral přes šest set lajků. Nešlo o osamělý výkřik, šlo o hlas, který rezonoval.
Na druhou stranu se v debatě objevily i hlasy na obranu. Část sledujících argumentovala právem vydělávat na vlastním příběhu a právem diváka prostě nekoupit. Publikum je viditelně rozdělené, ne jednoznačně proti.
Agáta mlčí, Ornella eskaluje
Kontrast mezi oběma ženami je v tuto chvíli ostrý. Ornella konflikt aktivně promuje a slibuje „druhou stranu příběhu“ za zavřenými dveřmi. Hanychová naopak v květnovém rozhovoru pro Prima Ženy řekla, že se k Ornelle už nechce vyjadřovat, a spor rámovala jako uzavřenou kapitolu. Svůj vlastní placený podcast, za sedm eur měsíčně, s odhadovanými třemi tisíci odběrateli, staví na jiném slibu: „Nemusím pomlouvat.“
Ornella v dubnovém rozhovoru pro Blesk popsala, že krize s Agátou trvala měsíce a že si věci opakovaně vyříkávaly bez výsledku. Hanychová jako zlomový bod označila právě únorovou narozeninovou oslavu. Modelka Aneta Vignerová, která na večírku byla, pro Super.cz popsala, jak Ornella po projekci prvního dílu série oznámila rozvod a pak bez rozloučení zmizela. „Bylo to psycho,“ shrnula.
Právě tenhle večer je teď ústřední scénou druhé řady. A právě proto je Agáta v promo materiálech, ne proto, že by se k sérii připojila, ale proto, že její jméno prodává.
Placený obsah v Česku: běžný model, citlivý obsah
Monetizace osobního života na tvůrčích platformách není v Česku žádný experiment. Platforma Forendors za rok 2025 vyplatila tvůrcům 85 milionů korun, průměrné předplatné činilo 177 korun a průměrný odběratel zůstal 396 dní. Placený obsah je etablovaný byznys.
Jenže ne každý placený obsah vyvolává stejnou reakci. Ornella dlouhodobě proměňuje v obsah i soukromí svých dětí, v září 2026 na iDNES.cz obhajovala zveřejňování dětských fotografií na sítích. Když se k tomu přidá rozvod, hotelová noc a spor s kamarádkou, vzniká mix, u kterého část publika přestává rozlišovat mezi autenticitou a kalkulem.
Podle nás v Redakci VIPŽivot je klíčový rozdíl právě tady: problém není v tom, že Koktová svůj život monetizuje. To dělá dnes řada tvůrců. Problém je v tom, co jako prodejní hák volí. Konflikt s Hanychovou není uzavřená kapitola přebalená do vzpomínky, je to živá rána, kterou jedna strana veřejně hojí a druhá veřejně prodává. A publikum to cítí.
Komerčně zarámovaná autenticita
Ornella mluví o obsahu „bez filtrů“ a „až na dřeň“. Zároveň je ale pořad dramaturgicky vystavěný jako seriál s týdenním dávkováním, upoutávkovými háčky a cenovou strategií. Nejde o spontánní deník, jde o produkt s produkční logikou, který autenticitu používá jako žánr, ne jako metodu.
Pro stálé sledující investované do sporu s Agátou může mít předplatné za necelou stovku měsíčně hodnotu. Pro jednorázového zvědavce je nabídka zatím postavená víc na slibu než na doloženém novém zjištění. Ornella na nejostřejší komentáře veřejně nereagovala, odpovědí je další upoutávka a další neděle s novým dílem.
Šest set lajků pod jedním komentářem nemusí znamenat většinu. Ale znamená, že otázka „smí se na tohle vydělávat?“ přestala být řečnická.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová