Obavy o českého tenistu Menšíka. Krkolomný pád na hlavu mu narušil konec sezony

Ve Vídni vedl ve druhém setu 5:4 a měl zápas rozehraný. Pak přišla jedna rozehra, výpad za forhendem a pád, po kterém zůstal ležet na kurtu. Menšík se udeřil do zadní části hlavy a zápas sice dohrál, ale už bez toho, co ho letos neslo. O dva dny později oznámil, že na doporučení lékařů musí odpočívat a do Paříže nepojede. Z vrcholu sezony se tak pro dvacetiletého Čecha stala rekonvalescence s jediným jasným cílem: být koncem listopadu fit pro reprezentaci.
Vedení 5:4, pak náraz do kurtu
Stalo se 28. října ve druhém kole turnaje Erste Bank Open, který patří do kategorie ATP 500. Soupeřem byl osmatřicetiletý Francouz Adrian Mannarino, levák, který Menšíkovi už první set sebral 6:4. Ve druhém se však český tenista dostal do vedení a mířil k rozhodující sadě.
Lo dejó fuera de París🫨 Derivado del golpe que sufrió hace unos días en la cabeza durante su partido en Viena, Jakub Mensik🇨🇿 tomó la decisión de no jugar el Masters1000 de París por recomendación de los médicos https://t.co/SqOH2NnjIf— Iván Aguilar (@ivabianconero)
October 30, 2026
Podle popisu průběhu se snažil doběhnout míč na forhendové straně, při úderu uklouzl a upadl. Míč skončil v síti, Menšík na zemi. Na kurt přišel fyzioterapeut, následovalo lékařské ošetření a Menšík se vrátil do hry. Podle zpravodajství iDNES.cz už ale působil zjevně otřeseně.
Výsledková listina pak mluví jasně. Menšík prohrál tři gamy po sobě, druhý set 5:7 a celý zápas 4:6, 5:7. Čím přesně byl pád způsoben, oficiálně potvrzeno není. Zda šlo o únavu, nešťastný krok, nebo povrch, nikdo veřejně neuvedl.
Dohrál, ale lékaři rozhodli jinak
Zásadní zpráva přišla až 30. října. Menšík na sociálních sítích napsal, že po pádu ve Vídni utrpěl zranění hlavy, podstoupil lékařská vyšetření a lékaři mu doporučili odpočinek a dostatek času na zotavení. Neskrýval zklamání, že vynechá Paříž, zároveň ale zdůraznil, že zdraví je na prvním místě.
Je dobré držet se přesně toho, co zaznělo. Ověřené je „zranění hlavy“, nikoli konkrétní diagnóza. O otřesu mozku Menšík ani jeho okolí veřejně nemluvili a výsledky vyšetření zveřejněny nebyly. Samostatné vyjádření Českého tenisového svazu nebo trenérského týmu zatím k dispozici není.
Podle nás je na celé věci nejpodstatnější právě pořadí událostí. Menšík zápas dohrál, a kdyby šlo jen o sportovní logiku, mohl jet do Paříže zkusit štěstí. Rozhodli ale lékaři, ne žebříčková kalkulace. U úderu do hlavy je to správný směr.
Paříž bez Menšíka a konec snu o Turíně
Rolex Paris Masters, poslední turnaj kategorie Masters 1000 v sezoně, se hraje od 31. října do 8. listopadu. Menšík figuroval na seznamu hvězd startovního pole jako letošní semifinalista Roland Garros. Po jeho odstoupení se v pavouku udělaly změny: podle Francouzské tenisové federace dostal divokou kartu domácí Moïse Kouamé a do hlavní soutěže se posunul Quentin Halys.
Pro Menšíka má absence i žebříčkovou cenu. Podle ČTK tím přišel o teoretickou naději na premiérový postup na Turnaj mistrů. Naděje byla spíš matematická než reálná, ale mluví o tom, kam se letos dostal:
Sezona 2026 Výsledek Titul ATP Auckland (druhý v kariéře) Nejlepší grandslam semifinále Roland Garros Bilance zápasů 36 výher, 20 porážek Postavení v žebříčku 16. místo
Rok má i stinnou stránku. V lednu ho v Melbourne zastavila sedmnáctimilimetrová trhlina v břišním svalu. Už tehdy volil opatrnost a později řekl, že mu včasné odstoupení ušetřilo možnou šestitýdenní pauzu. V říjnu přichází druhá výrazná zdravotní brzda. Tentokrát mnohem citlivější.
Zranění hlavy se v tenise už nepodceňuje
Moderní tenis se k úderům do hlavy staví jinak než dřív. Že hráč vstane a dohraje, už nestačí. Rozhoduje teprve následné vyšetření a hlavně načasování návratu.
Ukazují to i nedávné případy. Američanka Taylor Townsendová po pádu v Miami v roce 2025 utrpěla mírný otřes mozku a vynechala turnaje až do antukové části sezony. Popisovala citlivost na světlo, závratě a bolesti hlavy, tedy příznaky, které se mohou projevit se zpožděním. Ruska Taťjana Prozorovová letos v září v Singapuru po zásahu míčem neprošla částí testu rovnováhy a podle svých slov dostala zákaz hrát nejméně šest dní. Opačný konec škály představuje Novak Djokovič, kterého v Římě v roce 2024 zasáhla lahev do hlavy. Turnaj tehdy uvedl, že není důvod k obavám, a Srb pokračoval.
Z toho se nedá vyvozovat, jak dlouho bude chybět Menšík. Příznaky ostatních nelze přenášet na jeho případ. Spíš to ilustruje, proč se dnes u hlavy dává přednost delší pauze před krátkou.
Boloňa jako cíl
Menšík jasně řekl, kam míří: chce být stoprocentně připravený na finálový turnaj Davis Cupu. Ten se podle přehledu Bologna Welcome hraje od 24. do 29. listopadu v BolognaFiere Areně a Česko v něm hned první den vyzve ve čtvrtfinále Kanadu.
Kapitán Tomáš Berdych ho do nominace zařadil ještě před pádem, spolu s Jiřím Lehečkou, Adamem Pavláskem a Patrikem Riklem. Pátého hráče měl doplnit později. Pokud by Menšík nestihl návrat, tým by přišel o jednu ze dvou nejsilnějších singlových zbraní. Zatím jde o cíl, ne o jistotu, a o startu rozhodne lékařské svolení.
Stihne-li Boloňu, zbude mu standardní prosinec na regeneraci a přípravu. Australian Open 2027 začíná hlavní soutěží 17. ledna. Kdyby se potíže protáhly, zasáhly by právě zimní přípravu, ze které se staví celá další sezona.
Ve Vídni scházelo Menšíkovi k vyrovnání setu pár výměn. Teď ho od kurtu dělí několik týdnů klidu a verdikt lékařů. A ten bude tentokrát důležitější než jakékoli skóre.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný