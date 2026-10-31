Zápasník MMA Procházka mění před těžkou bitvou taktiku. Tělo učí novým věcem

Duben, první kolo titulového zápasu. Carlosi Ulbergovi podklesne pravé koleno a Jiří Procházka má soupeře, kterého může dorazit. Místo náporu ale volí opatrné kopy do zraněné nohy. Ve 3:45 přilétá Ulbergův levý hák a pás zůstává na Novém Zélandu. O půl roku později sedí Procházka na thajském ostrově Ko Samui a ve svém blogu píše, že musí „rozebrat starého Jiřího“. S novým postojovým trenérem Dannym de Vriesem podle svých slov rozbíjí stereotypy, které má léta zažité, a učí tělo věcem, které chce v zápase změnit. Co přesně to bude, neřekl. Z toho, co zveřejnil, a z toho, jak skončil duben, se ale dá poskládat poměrně přesná mapa.
Duben, který všechno spustil
Podle agentury AP šel zápas na UFC 327 Procházkovi do karet. Ulberg si v úvodním kole poranil koleno a český zápasník měl iniciativu. Jenže místo toho, aby agresivně hledal ukončení, opakovaně mířil nízkými kopy na soupeřovu levou nohu. Novozélanďan přežil, vyčkal a jedním hákem zápas ukončil.
Procházka po porážce přiznal, že mu soupeře bylo líto a že měl zápas „v rukou“. Mluvil o jedné z největších lekcí života. Lekce měla rychlou dohru: v červnu oznámil konec spolupráce s Jaroslavem Hovězákem, trenérem, který ho vedl od začátků kariéry.
Nešlo o roztržku. Procházka vysvětlil, že se vztah s Hovězákem postupně přesunul spíš do přátelské a rodinné roviny než do profesionální a že nastal čas posunout se dál. Přesto je to zlom. Hovězák stál u celé jeho cesty včetně zisku pásu UFC.
Danny de Vries a „rozbíjení stereotypů“
Nová tvář přišla v září. Nizozemský postojový kouč Danny de Vries nebyl náhodná volba, Procházka s ním už dříve pracoval na lapách a podle svých slov mezi nimi tehdy „přeskočila jiskra“. Od de Vriese čeká jiný způsob přemýšlení o boji i kvalitní sparingy v Utrechtu, jak popsal v rozhovoru pro Sport.cz.
V
blogu Jiřího Procházky zní slib jasně, detaily ale chybí. Procházka píše o rozbíjení stereotypů a o tom, že tělo učí nové věci. Které konkrétně, si nechává pro sebe. Před zápasem s takhle nebezpečným soupeřem to dává smysl, každá prozrazená změna je pro Stirlingův tým materiál k rozboru.
Co tedy lze tvrdit s jistotou? Procházka mění reflexy, které má dlouhodobě zažité. Pracuje na nich s trenérem, jehož doménou je postoj, tedy boj ve stoje. A dělá to po zápase, který prohrál přesně tam.
Podle nás se z toho dá opatrně dovodit směr. Procházkův styl vždy stál na chaosu, nečitelných úhlech, nízko spuštěném krytu a ochotě jít do přestřelky. Ve dvou titulových zápasech ho ale právě tahle ochota dostala do rizika. Dá se čekat, že de Vries netlačí na méně agresivního Procházku, ale na kontrolovanějšího: lépe vyhodnotit, kdy se soupeř opravdu láme, kdy dorážet a kdy nenechat otevřenou bradu. Jde o redakční interpretaci, ne o seznam, který by Procházka zveřejnil.
Kemp na ostrově bez rozptýlení
Thajská příprava trvá víc než měsíc a Procházka ji popisuje jako uzavřený režim. Tým bydlí blízko sebe, tréninky na sebe navazují a k dispozici jsou sparingpartneři „na všechno“. Některé jednotky si plánuje do časů, kdy je v tělocvičně prázdno. Sociální sítě omezil na minimum. Cílem je, aby program nic nenarušilo.
Má to svou cenu. Doma zůstala partnerka a dcera Elenka, se kterými denně volá. Koncem října psal, že čas v Thajsku se „pomalu uzavírá“, datum návratu domů ale nezveřejnil. Z Thajska vede cesta do Kataru a teprve potom domů.
Manažer Martin Karaivanov k tomu přidává širší rámec. Zápas se Stirlingem označil za risk, který tým vědomě přijal. Původně se mluvilo o Paulu Costovi, jednání ale podle Karaivanova ztroskotala na nespolehlivosti. Čekat dál nechtěli. „Nemůžeme stát na místě,“ shrnul postoj týmu.
Proč je Stirling těžší než Ulberg
Navajo Stirling je Novozélanďan, který trénuje v aucklandském City Kickboxing, tedy ve stejném týmu jako Ulberg. Má za sebou 11 profesionálních zápasů a všechny vyhrál, v UFC je bez porážky s bilancí 6-0. Naposledy v prvním kole porazil bývalého šampiona Jana Błachowicze. V žebříčku polotěžké váhy mu patří páté místo, Procházka je druhý.
Karaivanov jde ještě dál. Stirlinga podle něj nelze brát jako slabší verzi Ulberga, naopak, považuje ho za lepšího zápasníka: mladšího, hladovějšího a s kickboxerským základem. Pro Procházku to znamená, že ho v sobotu nejspíš čeká soupeř připravený podle stejné šablony, jaká ho v dubnu porazila. Tým City Kickboxing bude mít dubnový zápas rozebraný do posledního kroku.
Jiří Procházka Navajo Stirling Země Česko Nový Zéland Věk 33 let mladší nastupující hvězda Postavení v žebříčku 2. 5. Bilance v UFC bývalý šampion 6-0 Poslední zápas prohra KO s Ulbergem výhra KO nad Błachowiczem
Tady má nová příprava největší smysl. Pokud Stirlingův tým čeká Procházku, který v klíčové chvíli zaváhá nebo se nechá vtáhnout do divoké výměny, a v kleci stane někdo, kdo reaguje jinak, může se dubnová šablona otočit proti nim. Pokud změny nesednou, Procházka riskuje druhou porážku v řadě a výrazný propad mezi uchazeči.
Sázkové kanceláře vidí Procházku jako mírného favorita. Podle přehledu Fight-live z 19. října vypisovaly Tipsport i Chance kurz 1,70 na Procházku a 2,05 na Stirlinga, Fortuna 1,70 proti 2,15 a Sazkabet 1,61 proti 2,10. Po odečtení marže vychází Procházkovi šance zhruba 55 až 57 %. Žádný jasný favorit, spíš zápas na hraně.
O titul se v sobotu přímo nehraje. Karaivanov výslovně odmítá dojem, že výhra automaticky znamená další titulovou šanci. Cílem je znovu vybudovat kredit, aby případná šance měla váhu. Výhra nad neporaženým uchazečem by ale Procházku vrátila přesně tam, kde chce být.
Kdy a kde zápas sledovat
Turnaj UFC Fight Night se koná v sobotu 21. listopadu v katarském Dauhá, v ABHA Areně. Hlavní karta podle Telly začíná v 19:00 českého času. Procházka se Stirlingem jsou hlavním zápasem večera, takže nastoupí poslední. Sport.cz i Fight-live odhadují začátek kolem 22:30, přesný čas ale závisí na délce předchozích zápasů.
Telly: v balíčku Sport od 272 Kč na 7 dní, se záznamem až týden zpětně. Konkrétní kanál a čas upřesní TV program zhruba týden před akcí, podrobnosti uvádí stránka Telly k zápasu. Nova Sport 6: kanál, který má v Česku práva na živé přenosy UFC. Další možnosti podle Fight-live: Tipsport, Voyo a UFC Fight Pass.
Kdo chce před sobotou vidět, z čeho se Procházka učí, najde podrobný popis dubnového zápasu v reportáži
AP News.
V sobotu večer se nerozhodne jen o tom, kdo vyhraje. Ukáže se, jestli dokáže třiatřicetiletý bývalý šampion za půl roku přepsat reflexy, které ho dovedly na vrchol i z něj dolů. Pokud Stirlingovi podklesne koleno, celý sál bude sledovat, co udělá nový Jiří.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný