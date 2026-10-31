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Zápasník MMA Procházka mění před těžkou bitvou taktiku. Tělo učí novým věcem

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Jiří Procházka po dubnovém knokautu mění trenéra, přípravu i zažité reflexy. V sobotu 21. listopadu změny prověří neporažený Navajo Stirling.
Zápasník MMA Procházka mění před těžkou bitvou taktiku. Tělo učí novým věcem

Zápasník MMA Procházka mění před těžkou bitvou taktiku. Tělo učí novým věcem

Zdroj: jiribjp.cz
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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