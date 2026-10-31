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Českem se šíří epidemie svrabu. Takto poznáte první příznaky

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Nemoc, kterou mnozí spojují jen se špínou, v Česku zažívá velkou vlnu. Postihnout může každého a první signál přichází v noci.
Českem se šíří epidemie svrabu. Takto poznáte první příznaky

Českem se šíří epidemie svrabu. Takto poznáte první příznaky

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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