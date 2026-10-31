Dvojčata se narodila pouze hodinu po sobě, přesto mají odlišný rok narození. Kuriózní porod připadl na Nový rok

Ke kurióznímu porodu došlo na Nový rok v americkém New Jersey. Dvojčata se rozhodla přijít na svět kolem půlnoci, a tak má každé úplně jiné datum narození.
Každý rok čteme o prvních dětech, které se na Nový rok narodily. V tomto případě však došlo ještě k mnohem zajímavější souhře okolností.
Dvojčata se rozhodla přijít na svět na přelomu roku. Jeden z chlapců vykoukl před půlnocí, zatímco druhý si dal na čas, a tak budou slavit narozeniny nejen v jiný den, ale také v jiný rok. První to stihl na narozeniny svého otce
34letá Eve Humphreyová se spolu se svým manželem těšila na příchod dvojčátek. Tušili, že by se mohla narodit na přelomu roku, ale nakonec byli sami překvapeni, jak to dopadlo. Do porodnice se vydali už 30. prosince.
Byli však odesláni zpět domů kvůli planému poplachu. Hned následující den se však vydali do porodnice znovu. „Praskla mi voda. A já říkám: Všechno nejlepší. Myslím, že musím do nemocnice,“ uvedla podle webu Upi paní Humphreyová.
Další perličkou totiž bylo, že 31. prosince slaví narozeniny tatínek dvojčat Billy. První syn Ezra tak bude slavit narozeniny spolu s ním.
Narodil se totiž 31. 12. ve 23:48. Jeho bráška Ezekiel si však dával s příchodem na svět neobvykle načas a narodil se až 1. 1. v 0:28. Oba chlapci tak budou mít úplně jiné datum narození, jeden rok 2023 a druhý rok 2024.
Starší bráška se narodil 3. ledna
Pyšný tatínek si tuto kuriozitu rozhodně nenechal pro sebe. Na svém
instagramu zveřejnil fotografii z porodnice, ke které připsal: „Kluci jsou tady! A Doma na všechny také čekal ještě starší syn Hezekiah, který 3. ledna oslavil 3 roky. Je to neuvěřitelné, ale všichni chlapi v této rodině budou slavit narozeniny v rozmezí 4 dnů. jsou tak výjimeční, že by se ani nemohli dělit o to, že se narodili ve stejném roce.“
„Byla to dobrá zkušenost. Bylo skvělé tlačit ven dítě, zatímco všichni odpočítávali a říkali ‚Šťastný nový rok‘. řekla šťastná maminka. Bylo to, jako by měli narozeninovou oslavu,“ „Jsem vděčná, že to dobře dopadlo a všechno šlo docela hladce. To je to nejlepší, co můžete chtít, zejména proto, že se narodili trochu předčasně. Oba jsou zdraví a já také,“ dodala.
Novopečená maminka v nemocnici vystavila transparent, který rozdělil personál na 2 tábory
VIDEO
Maminka i chlapci tak byli z porodnice brzy propuštěni a všem se daří dobře. Jejich novoroční porodní příběh
bude patřit k těm nejzajímavějším, které se letos odehrály. Na SvětěKreativity si můžete přečíst i o jiných kuriózních dvojčatech. Lékaře zaskočila svou nezvykle vysokou váhou. Po porodu nevážili chlapci ani tři kila, zato v sedmi měsících měli téměř 10 kilo.
Článek
Kuriózní novoroční porod: Dvojčata narozená v rozmezí hodiny mají jiný rok narození pochází z webu Světkreativity.