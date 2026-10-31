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Iraola už našel recept na Artetův Arsenal. Teď ho musí přenést do Liverpoolu, kde se hraje úplně jiná hra

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Andoni Iraola s Bournemouthem vyhrál tři z posledních čtyř zápasů proti Arsenalu. V neděli se s Mikelem Artetou potká jako trenér Liverpoolu, který pětkrát za sebou zvítězil. Na Anfieldu půjde o víc než šestibodový rozdíl v tabulce. Ukáže se, zda může agresivní fotbal založený na soubojích a rychlých přechodech rozbít jeden z nejlépe organizovaných týmů Premier League.
Andoni Iraola

Andoni Iraola

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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