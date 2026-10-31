Iraola už našel recept na Artetův Arsenal. Teď ho musí přenést do Liverpoolu, kde se hraje úplně jiná hra

Dva kluci ze San Sebastiánu, dva rozdílné fotbalové světy
Když se v neděli na Anfieldu pozdraví Andoni Iraola s Mikelem Artetou, nebude to setkání dvou trenérů, kteří se znají jen z televizních záběrů. Oba mají společné fotbalové kořeny v San Sebastiánu a jejich cesty se protínají už od mládí. Teď každý z nich stojí za mužstvem, které se snaží vyhrát Premier League. A každý k tomu přistupuje trochu jinak.
Liverpool přivítá úřadujícího mistra Arsenal v situaci, kdy se oba týmy nacházejí v odlišných částech vlastní sezony. Iraolovi svěřenci po porážce 0:3 s Manchesterem City vyhráli pět soutěžních zápasů za sebou. Arsenal zůstává v čele tabulky, Liverpool je čtvrtý a ztrácí na něj šest bodů. To ještě není propast, kterou by na začátku listopadu nešlo překlenout, ale vzájemný zápas může výrazně proměnit náladu kolem obou klubů.
Tady je však zajímavější otázka než ta, kdo půjde do zápasu jako favorit: proč má právě Iraola proti Artetovu Arsenalu tak dobré výsledky?
Arsenal chce mít pod kontrolou prostor. Iraola chce rozbít rytmus
Při svém působení v Bournemouthu vyhrál Iraola tři z posledních čtyř utkání proti Arsenalu. To je pozoruhodná bilance proti mužstvu, které bývá těžké dostat do situací mimo jeho komfortní zónu. Není to ovšem tajný návod, který stačí přepsat z jednoho trenérského zápisníku do druhého.
Iraolův fotbal se opírá o tlak na rozehrávajícího soupeře, intenzitu osobních soubojů a ochotu přesunout zápas do okamžiků, kdy žádný tým nemá míč bezpečně pod kontrolou. V takových situacích rozhoduje první dotyk, odražený míč nebo schopnost okamžitě vyslat spoluhráče za obranu. Arsenal naproti tomu potřebuje rozehrávat tak, aby měl kolem míče připravené další možnosti a po případné ztrátě nebyl odkrytý.
V teorii to vypadá jako jednoduchý střet presinku s kombinací. V praxi ovšem rozhodují drobnosti. Pokud Arsenal překoná první napadající vlnu, agresivní obrana soupeře může za sebou nabídnout prostor. Jestliže naopak Liverpool vynutí nepřesnou přihrávku a získá druhý míč blízko pokutového území, může ohrozit branku dřív, než se Artetovi hráči znovu poskládají do svých pozic.
Právě druhé míče a standardní situace Iraola před utkáním sám zdůraznil. To je pro čtení nedělního souboje důležitější vodítko než skutečnost, že oba trenéři pocházejí ze stejného města.
Liverpool už ukázal, že nepotřebuje držet míč
Minulý ligový zápas proti Brightonu nabídl velmi konkrétní ukázku. Liverpool vyhrál 2:0, ačkoli měl míč jen 36 procent času. Podstatné nebylo, jak dlouho si přihrával, ale co dělal v okamžiku, kdy jej získal. Iraola nepotřebuje vyhrát statistiku držení míče, pokud jeho mužstvo dokáže získávat souboje v prostoru, z něhož lze okamžitě útočit.
Jenže Arsenal není Brighton a nedělní zápas nebude kopií minulého kola. Artetův tým má zkušenost s vysokým napadáním soupeřů, umí měnit tempo kombinace a velmi pečlivě si hlídá obranné zajištění. Podle předzápasového přehledu Opta navíc na Anfieldu v Premier League nevyhrál už třináct venkovních utkání v řadě, naposledy uspěl v roce 2012. Pro Arsenal je to historické břemeno, pro Liverpool však nikoli záruka čtrnáctého pokračování série.
Ještě jedna okolnost může vývoj zápasu změnit. Vítězství Iraolova Bournemouthu nad Arsenalem vznikala s jiným hráčským materiálem, než má teď v Liverpoolu. Jinak se napadá se sestavou, která se učila společné automatismy několik sezon, a jinak s týmem, ve kterém trenér teprve dolaďuje vztahy mezi jednotlivými řadami. Přímočarost totiž nesmí znamenat nahodilost: pokud jeden hráč vyrazí na soupeře a druhý nezajistí prostor za ním, místo slibného presinku vznikne velká díra.
Nedělní zápas mohou rozhodnout chvíle bez míče
Ve velkých zápasech se často řeší, kolik šancí si která hvězda vytvoří nebo komu bude víc sedět rozestavení. Iraola proti Artetovi nabídne něco méně nápadného, ale možná důležitějšího: souboj o to, kdo určí podobu jednotlivých herních situací. Liverpool bude chtít zápas rozhýbat, soupeře přinutit k soubojům a trestat přechodové okamžiky. Arsenal potřebuje tyto chvíle zvládat bez paniky a nepřestat při tom vytvářet vlastní příležitosti.
Iraolova minulá bilance říká, že na Arsenal už několikrát našel způsob. Neděle teprve ukáže, zda dokáže stejný princip prosadit s Liverpoolem a proti týmu, který se na jeho silné stránky mohl celý týden připravovat. Pro další vývoj sezony bude zajímavé hlavně to, který z trenérů donutí toho druhého změnit plán jako prvního.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Reuters – Iraola says too soon for title talk as in-form Liverpool welcome Arsenal [2], Opta Analyst – Liverpool vs Arsenal, předzápasová data [3], Sports Mole – Liverpool vs Arsenal, předzápasový přehled [4].