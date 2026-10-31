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Plzeňská zoo jako první na světě odchovala i vystavila vzácné zmije, teď mají další mladé

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Další úspěch si připsali chovatelé z plzeňské zoologické zahrady. Radost mají totiž hned ze čtyř mláďat vzácné zmije pavoučí. Podařilo se jim tak zopakovat loňský světový prvoodchov tohoto druhu v zoologických zahradách. Zmije pavoučí je zajímavá pavoukovitým výrůstkem na ocasu.
Plzeňská zoo jako první na světě odchovala i vystavila vzácné zmije, teď mají další mladé

Plzeňská zoo jako první na světě odchovala i vystavila vzácné zmije, teď mají další mladé

Zdroj: Kateřina Misíková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 11:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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