Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Lázně Karlova Studánka nabízejí novou zooterapii: procházku se sovou na ruce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pacienti Horských lázní Karlova Studánka i jejich návštěvníci mohou využít novou zooterapii a projít se lázeňským parkem nebo posedět na lavičce se sovou na ruce. Kontakt s ptáky odchovanými člověkem v expozici dravců a sov trvá půl hodiny. Novinářům to sdělila mluvčí lázní Lucie Špačková.
Lázně Karlova Studánka nabízejí novou zooterapii: procházku se sovou na ruce

Lázně Karlova Studánka nabízejí novou zooterapii: procházku se sovou na ruce

Zdroj: Horské lázně Karlova Studánka
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 11:00

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Ostrava spouští kampaň za bezpečnější pohyb chodců. Rozdávat bude reflexní prvky
Ostrava spouští kampaň za bezpečnější pohyb chodců. Rozdávat bude reflexní prvky
Litvínov zaspal úvod a marně doháněl ztrátu, Vítkovice zvítězily 3:2
Litvínov zaspal úvod a marně doháněl ztrátu, Vítkovice zvítězily 3:2

Úspěšný vstup do zápasu nasměroval hokejisty Vítkovic k vítězství 3:2 v Litvínově v 16. kole extraligy....

Oceláři vedli o dva góly, pak přišel kolaps. Proti Plzni prohráli 2:4
Oceláři vedli o dva góly, pak přišel kolaps. Proti Plzni prohráli 2:4

Hokejisté Třince prohráli v 16. kole extraligy v Plzni 2:4 a teprve podruhé v sezoně nebodovali. K úspěchu...

Nové chodníky, lavičky i lehátka. Ostrava připravuje další část Cesty vody
Nové chodníky, lavičky i lehátka. Ostrava připravuje další část Cesty vody

Oblíbená přírodně-naučná stezka Cesta vody v ostravském Bělském lese se opět rozroste. Připravovaná...

Ostrava se chystá na Vánoce, trhy začnou už třetí listopadovou sobotu
Ostrava se chystá na Vánoce, trhy začnou už třetí listopadovou sobotu

V centru Ostravy začaly přípravy na letošní ročník Ostravských Vánoc. Tradiční akce se letos uskuteční od...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.