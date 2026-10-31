Vědci proměnili špenát v chemický senzor. Rostlina dokázala upozornit na stopy výbušnin

Kořeny pracují jako přírodní odběrová síť
Rostliny neustále přijímají z okolí vodu a v ní rozpuštěné látky. Jejich kořenové systémy přirozeně prozkoumávají okolní půdu, aniž by potřebovaly čerpadlo nebo lidskou obsluhu. Právě tuto vlastnost využil tým Michaela Strana z Massachusettského technologického institutu.
Výzkumníci chtěli, aby špenát rozpoznával nitroaromatické sloučeniny, mezi které patří látky využívané v některých výbušninách. Cílem nebylo vyvinout kuchyňskou rostlinu schopnou stopovat bombu na dálku, ale laboratorně ověřit, zda lze živou rostlinu spojit s umělým chemickým senzorem.
Nenápadné trubičky v listu
Vědci vložili do listů uhlíkové nanotrubičky, jejichž optický signál reaguje na přítomnost sledovaných molekul. Když rostlina přijala kontaminovanou vodu a látky doputovaly do listů, změnila se fluorescence senzorů v blízké infračervené oblasti.
Lidské oko takovou změnu nevidí. Aby ji bylo možné zachytit, tým použil vhodné osvětlení a infračervenou kameru. Vedle citlivého senzoru měli výzkumníci také referenční signál, který umožňoval změnu lépe vyhodnocovat.
Kdo skutečně odeslal zprávu
Kamera a malý počítač zpracovaly naměřený signál a dokázaly odeslat upozornění elektronickou cestou. Obraz rostliny, která píše e-mail, je tedy atraktivní zkratka: list dodával chemickou informaci, zatímco zprávu sestavil a odeslal elektronický systém.
Studie byla zveřejněna 31. října 2016 v časopise Nature Materials. Šlo o důkaz funkčnosti konceptu, nikoliv oznámení hotové technologie nasazené na všechny minová pole.
Rostliny jako budoucí laboratoře pod širým nebem
Podobný princip by jednou mohl pomáhat při sledování znečištění vody, průmyslových látek nebo stresu rostlin. Výhodou je schopnost rostlin průběžně odebírat látky z okolí. Omezením je nutnost spolehlivě snímat signál, ověřovat jeho přesnost a zajistit fungování senzorů mimo kontrolované podmínky laboratoře.
Výzkum ukazuje, že hranice mezi biologií a technologií nemusí vést po jednoduché čáře. Rostlina se nestala počítačem. Stala se součástí měřicího systému, který umí využít její přirozené schopnosti.
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Zdroje: Kód Enigma [1], MIT News – Nanobionic spinach plants can detect explosives [2], Nature Materials – Nitroaromatic detection and infrared communication [3], ai generated