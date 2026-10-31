Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vědci proměnili špenát v chemický senzor. Rostlina dokázala upozornit na stopy výbušnin

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Představte si rostlinu, která přes kořeny nasává podzemní vodu a upozorní, že se v ní nacházejí podezřelé chemikálie. Přesně takový experiment oznámili vědci z MIT před deseti lety. Špenát s nanotechnologickými senzory skutečně dokázal předávat informaci elektronickému zařízení. Sám však nic nepsal a e-mail neposílal.
Vědci proměnili špenát v chemický senzor. Rostlina dokázala upozornit na stopy výbušnin

Vědci proměnili špenát v chemický senzor. Rostlina dokázala upozornit na stopy výbušnin

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 11:22

Reklama
Další články z Kód Enigma
Kryptoměny mají být bezpečné. Jak je tedy možné, že hackeři kradou miliardy?
Kryptoměny mají být bezpečné. Jak je tedy možné, že hackeři kradou miliardy?
V Ostravě měli vyvolávači duchů vlastní centrum. Jejich hnutí soupeřilo s Prahou a nakonec ho zastavili komunisté
V Ostravě měli vyvolávači duchů vlastní centrum. Jejich hnutí soupeřilo s Prahou a nakonec ho zastavili komunisté

V ostravských Radvanicích kdysi existoval dům, kde se lidé pokoušeli rozmlouvat s mrtvými, pořádali výstavy...

Houdini možná nezemřel na Halloween. Sto let po jeho smrti se objevil spor o datum i příčinu úmrtí
Houdini možná nezemřel na Halloween. Sto let po jeho smrti se objevil spor o datum i příčinu úmrtí

Harry Houdini údajně zemřel 31. října 1926, tedy přesně na Halloween. Sto let se tato shoda považuje za...

Halloween kdysi nesvítil dýněmi. Lidé vyřezávali tuříny a báli se návratu mrtvých
Halloween kdysi nesvítil dýněmi. Lidé vyřezávali tuříny a báli se návratu mrtvých

Na amerických verandách se každého 31. října rozsvítí dýně s vyřezanými obličeji. Jenže starší evropské...

Staří Římané znali činžáky, nájem i hlučné sousedy. Život ve městě byl překvapivě moderní
Staří Římané znali činžáky, nájem i hlučné sousedy. Život ve městě byl překvapivě moderní

Bydlení v nájemním domě, hlučná ulice pod okny a obchod v přízemí. To nemusí být popis dnešní Prahy nebo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.