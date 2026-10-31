Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Schillerová povolala britské exekutory a našla viníka všeho zla. Kalousek dosloužil, teď za všechno může Fiala

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Britské důchodkyně ohrožené exekutory, francouzská spravedlnost a další účet vystavený Fialově vládě.
Ministryně financí Alena Schillerová, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem

Ministryně financí Alena Schillerová, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 31.10.2026 11:41

Reklama
Další články z Inregion.cz
Rajchl našel v České televizi parazity a mezi kritiky hysterky. Činčila mu před kamerami vmetl hulváta
Rajchl našel v České televizi parazity a mezi kritiky hysterky. Činčila mu před kamerami vmetl hulváta
Malá kázala o respektu a vystavila fotečky z Hradu. Lidé jí vrátili hlasování ve 4.36 i Babišův potlesk na příděl
Malá kázala o respektu a vystavila fotečky z Hradu. Lidé jí vrátili hlasování ve 4.36 i Babišův potlesk na příděl

Taťána Malá si oslavy 28.

Prezident Pavel připomněl Babišovi miliardové dluhy. Premiér mu na oplátku předvedl potlesk v úsporném režimu
Prezident Pavel připomněl Babišovi miliardové dluhy. Premiér mu na oplátku předvedl potlesk v úsporném režimu

Prezident Petr Pavel nemusel ve Vladislavském sále nikoho jmenovat ani ukazovat prstem.

Peštová vytáhla na demonstranty Dozimetr a obrázkový paskvil. Doksanskému přibyla konkurence
Peštová vytáhla na demonstranty Dozimetr a obrázkový paskvil. Doksanskému přibyla konkurence

Berenika Peštová se zamyslela.

Jermanová se pustila do zklidňování vášní. Vysloužila si posměch a bronz v soutěži o nejméně bystrou hlavu ANO
Jermanová se pustila do zklidňování vášní. Vysloužila si posměch a bronz v soutěži o nejméně bystrou hlavu ANO

Jaroslava Pokorná Jermanová se rozhodla uklidnit rozbouřenou veřejnost.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.