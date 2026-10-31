Chrome ukrývá v nastavení pět triků, které zrychlí stahování i načítání stránek. Bohužel je nezná každý

Google Chrome nabízí několik nastavení, která mohou zlepšit jeho výkon a zpříjemnit každodenní používání. Pomoci mohou například při stahování velkých souborů, rychlejším otevírání webových stránek nebo práci s desítkami otevřených karet. Mezi nejzajímavější možnosti patří paralelní stahování (Parallel Downloading), přednačítání stránek, Spořič paměti, hardwarová akcelerace a správa rozšíření.
Každá z těchto funkcí řeší trochu jiný problém. Paralelní stahování může za určitých podmínek urychlit přenos souborů, zatímco ostatní nastavení pomáhají především s načítáním stránek, vykreslováním obsahu a plynulostí prohlížeče. Některé možnosti najdete v běžném nastavení, jiné jsou ukryté v experimentální sekci chrome://flags. Do té se dostanete zadáním adresy do adresního řádku. Google u experimentálních příznaků výslovně varuje, že mohou měnit chování prohlížeče a jejich dostupnost se může s novými verzemi měnit.
Paralelní stahování: nastavení, které může urychlit stahování souborů
Pokud chcete zkusit přímo ovlivnit rychlost stahování, zajímavou možností je paralelní stahování. Najdete ho v experimentálním nastavení chrome://flags. Do adresního řádku zadejte tuto adresu, vyhledejte položku „Parallel downloading“ a změňte její nastavení na „Enabled“. Poté Chrome restartujte.
Tato funkce umožňuje rozdělit stahování podporovaného souboru na několik částí, které se přenášejí souběžně. Díky tomu může být stahování rychlejší než při přenosu celého souboru jediným požadavkem. Výsledek ale závisí na serveru, kvalitě připojení i konkrétním souboru. Zrychlení proto není zaručené.
Ze zdrojového kódu Chromia vyplývá, že Chrome používá pro paralelní stahování několik podmínek. Server musí například umožňovat stahování jednotlivých částí souboru a poskytnout potřebné informace o jeho velikosti a identitě. Důležité jsou zejména tyto vlastnosti:
- Hlavička Content-Length, která udává velikost souboru.
- Podpora požadavků na konkrétní části souboru, obvykle signalizovaná hlavičkou Accept-Ranges.
- Dostupnost validátorů, jako jsou ETag nebo Last-Modified, které pomáhají ověřit, že se během stahování obsah nezměnil.
- Požadavek typu HTTP/HTTPS GET, který odpovídá běžnému stahování souborů z webu.
Funkce se navíc nevyplatí u každého souboru. U malého obrázku nebo krátkého PDF pravděpodobně žádný rozdíl nepoznáte. U velkého instalačního balíčku může být přínos výraznější, pokud server paralelní stahování podporuje. Ani v takovém případě ale nelze očekávat automatické násobné zvýšení rychlosti.
Dostupnost a výchozí nastavení funkce se mohou lišit podle platformy a verze Chrome. Předpoklad, že je na všech desktopových zařízeních vypnutá a na Androidu vždy zapnutá, proto nemusí platit.
Přednačítání a prerendering: stránka se připraví ještě před kliknutím
Chrome dokáže některé stránky načíst dopředu, aby se po kliknutí na odkaz otevřely rychleji. Základní nastavení najdete v nabídce Nastavení → Výkon → Přednačítání stránek. Podle zvolené možnosti může prohlížeč předem načítat obsah stránek, které pravděpodobně navštívíte.
Ještě pokročilejší možností je takzvaný prerendering. V takovém případě Chrome stránku nejen předem načte, ale může ji také na pozadí připravit k zobrazení. Když na příslušný odkaz následně kliknete, stránka se může otevřít téměř okamžitě. Tato funkce však závisí na podpoře ze strany webu a na rozhodnutí samotného prohlížeče. Chrome například využívá pravidla spekulativního načítání, která webům umožňují určit, které stránky lze připravit dopředu.
Prohlížeč zároveň omezuje množství takových operací, aby zbytečně nezatěžoval zařízení ani internetové připojení. Počty přednačtených nebo předem vykreslených stránek se mohou lišit podle nastavení, verze Chrome a konkrétní situace.
Přednačítání může být nejvíce znát při pomalejším připojení nebo při vysoké odezvě sítě. Část načítání totiž proběhne ještě ve chvíli, kdy čtete aktuální stránku. Na rychlém připojení s nízkou latencí může být rozdíl méně patrný. V experimentálním nastavení chrome://flags se mohou objevovat také související příznaky, jejich názvy a dostupnost se ale v průběhu vývoje Chrome mění.
Spořič paměti a hardwarová akcelerace: dvě možnosti, jak zlepšit plynulost
Spořič paměti najdete v nabídce Nastavení → Výkon → Spořič paměti. Hodí se zejména tehdy, když máte otevřené desítky karet a počítači začíná docházet operační paměť. Chrome může u neaktivních karet uvolnit část používané paměti, aby jí zůstalo více pro stránky a aplikace, které právě používáte. Když se k neaktivní kartě vrátíte, prohlížeč ji podle potřeby znovu načte.
Neznamená to, že Chrome bez rozmyslu uspí všechno, co zrovna není na obrazovce. Při rozhodování zohledňuje aktivitu karty a její funkce. Chování se může lišit podle verze prohlížeče a nastavení, ale cílem je především snížit spotřebu paměti bez zbytečného narušování práce uživatele.
V některých verzích Chrome lze navíc zobrazit přibližnou spotřebu paměti jednotlivých karet při najetí kurzorem na jejich název. Snadněji tak zjistíte, které stránky jsou na systémové prostředky nejnáročnější.
Druhou možností je hardwarová akcelerace, kterou najdete v nabídce Nastavení → Systém → Používat hardwarovou akceleraci, je-li dostupná. Pokud je zapnutá a hardware i ovladače ji podporují, může Chrome část grafických operací svěřit grafickému procesoru (GPU). To může pomoci například při vykreslování videa, animací a dalších graficky náročných prvků.
Po změně nastavení je obvykle nutné Chrome restartovat. Hardwarová akcelerace však nemusí zlepšit výkon na každém zařízení. U některých starších počítačů nebo při potížích s ovladači může naopak způsobovat grafické chyby, problémy s přehráváním videa nebo pády prohlížeče. Pokud se po zapnutí objeví podobné potíže, zkuste ji vypnout a porovnat chování Chrome.
Rozšíření: nenápadná příčina pomalého prohlížeče
Výkon Chrome mohou výrazně ovlivnit také nainstalovaná rozšíření. Některá běží na pozadí, kontrolují obsah stránek nebo průběžně zpracovávají data, a tím spotřebovávají operační paměť i výkon procesoru. Čím více náročných doplňků používáte, tím větší může být jejich celkový dopad.
Nejrychlejší způsob, jak zjistit, co prohlížeč zatěžuje, je otevřít jeho Správce úloh pomocí zkratky Shift + Esc. Uvidíte v něm spotřebu paměti a procesoru jednotlivých procesů, včetně rozšíření. Seřaďte položky podle spotřeby a zaměřte se na ty, které využívají neobvykle mnoho prostředků.
Poté přejděte do nabídky Rozšíření → Spravovat rozšíření a vypněte nebo odstraňte doplňky, které nepotřebujete. Pokud si nejste jistí, které rozšíření způsobuje potíže, vypínejte je postupně a sledujte, zda se výkon prohlížeče zlepší.
Právě omezení zbytečných rozšíření v kombinaci se Spořičem paměti může přinést výrazné zlepšení zejména na starších počítačích nebo zařízeních s menší kapacitou RAM. Na rozdíl od experimentálních příznaků jde navíc o běžnou údržbu, která nevyžaduje zásahy do pokročilého nastavení prohlížeče.
Pět možností, pět různých způsobů, jak Chrome vylepšit. Paralelní stahování může pomoci při přenosu velkých souborů z kompatibilních serverů. Přednačítání zkracuje čekání při otevírání některých stránek. Spořič paměti omezuje spotřebu RAM a kontrola rozšíření pomáhá odhalit zbytečnou zátěž. Hardwarová akcelerace zase může zlepšit vykreslování grafického obsahu, pokud ji zařízení podporuje bez problémů.
Žádná z těchto možností není univerzálním tlačítkem pro okamžité zrychlení. Pokud ale zjistíte, co váš prohlížeč nejvíce zpomaluje, a upravíte tomu odpovídající nastavení, můžete si práci v Chrome znatelně zpříjemnit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík