Listy ořešáku. Naše babičky je používaly proti plevelu

Listí z ořechu se řadí mezi tradiční zahradní odpad každý podzim. Mnozí z nás si právě s tímto listím, jež je poměrně objemné, lámou hlavu. Diskutuje se hlavně to tom, zdali toto listí patří na kompost, nebo nikoli. Většinou se toto listí spíše dává do bio odpadu a sváží na skládky. Jeho pálení se v současnosti rozhodně nedoporučuje. V minulosti představovalo jakousi klasiku. Dým stoupal z mnohých zahrad. Jinak lze ale listí z ořešáku využít i jinak. Používali ho už naši předkové. Jak? Na likvidaci plevelných rostlin v dlažbě.
V čem spočívá přínos ořechového listí při likvidaci plevelu?
Ořechové listí obsahuje cennou látku juglon. Právě ta pomáhá bojovat s plevelnými rostlinami. Stačí ji z ořechového listí pouze jednoduše vytáhnout. Ne, není zapotřebí ořechové listí nějak drtit mezi spáry dlažby. Bohatě postačí, když si z něj připravíme velmi jednoduchým způsobem jakýsi ořechový čaj. Potřebovat ale budeme také 2 litry destilovaného bílého octa. Kombinace těchto dvou látek dokáže s plevelnými rostlinami doslova divy.
Jak na přípravu likvidátoru plevele z ořechového listí
Velmi jednoduše. Nejprve si připravíme výluh z ořechového listí. Nasbíráme si několik listů ořešáku a povaříme je ve vodě stejně, jako bychom si vařili klasický čaj. Nic složitého. Tento čaj pak necháme vychladnout scedíme jej. Ve velké nádobě pak výluh smícháme s 2 litry destilovaného bílého octa. Ideálně, když to přípravku přidáme ještě pár kapek prostředku na mytí nádobí. Roztok pak nalijeme do rozprašovače.
Ořechové listí: Foto Radek Štěpán
Tip: Kam s listy ořešáku? Rad exitsuje spousta.
Správné použití domácího prostředku
Směs bychom měli na dlažbu aplikovat za slunného dne, ideálně za bezvětří. Jít musí přímo na samotné plevelné rostliny v dlažbě. Musíme si dát velký pozor, abychom ale nepostříkali i okolní rostliny a trávu. Likvidátor působí i na ně. Roztok bychom na dlažbě měli nechat působit minimálně 30 minut. Ocet plevel likviduje a juglon by měl zamezit tomu, aby rostliny opět ve spárách vyrostly. Po zmíněných 30 minutách lze dlažbu vydrhnout kartáčem a odstranit odumřelé zbytky rostlin.
Zdroje info: Autor, Meta https://www.aazdravi.cz/nase-babicky-si-z-plevelu-nic-nedelaly-dokazaly-se-ho-totiz-nadobro-zbavit-jednoduchym-figlem-s-mydlem/, https://www.dumazahrada.cz/clanek/plevel-dlazba-sul-soda-ocet-kartac.html
Náhledové foto: Pixabay
Domácí postřik na plevel z ořechového listí: Náhledové foto Chat Day
The post Listy ořešáku. Naše babičky je používaly proti plevelu first appeared on Naše zahrada.