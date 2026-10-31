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Listy ořešáku. Naše babičky je používaly proti plevelu

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Dennívýzva
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Listí z ořechu se řadí mezi tradiční zahradní odpad každý podzim. Mnozí z nás si právě s tímto listím, jež je poměrně objemné, lámou hlavu. Diskutuje se hlavně to tom, zdali toto listí patří na kompost, nebo nikoli. Většinou se toto listí spíše dává do bio odpadu a sváží na skládky. Jeho pálení se v současnosti rozhodně nedoporučuje. V minulosti představovalo jakousi klasiku. Dým stoupal z mnohých zahrad. Jinak lze ale listí z ořešáku využít i jinak. Používali ho už naši předkové. Jak? Na likvidaci plevelných rostlin v dlažbě.
Domácí postřik na plevel z ořechového listí

Domácí postřik na plevel z ořechového listí

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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