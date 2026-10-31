Husí kůže: Black ukradl roli Carreymu, zápasníci zablokovali natáčení a narážky na Stephena Kinga

Husí kůže, FOTO: © Sony Pictures, distr. TV Nova Husí kůže, FOTO: © Sony Pictures, distr. TV Nova Husí kůže, FOTO: © Sony Pictures, distr. TV Nova Husí kůže, FOTO: © Sony Pictures, distr. TV Nova Husí kůže, FOTO: © Sony Pictures, distr. TV Nova Husí kůže, FOTO: © Sony Pictures, distr. TV Nova Husí kůže, FOTO: © Sony Pictures, distr. TV Nova Husí kůže, FOTO: © Sony Pictures, distr. TV Nova
V hororové komedii Husí kůže z roku 2015 ožívají slavná knižní monstra. Nechybělo přitom mnoho a všechny hlavní role si mohl místo Jacka Blacka zahrát Jim Carrey. Snímek se navíc rodil v bolestech, v 90. letech u něj vyhořel mistr hororů George A. Romero i slavný Tim Burton. Nechtěné vypuštění monster na svobodu
Teenager Zach se po přestěhování do nudného maloměsta seznámí s půvabnou sousedkou Hannah. Brzy zjistí, že její podivínský otec není nikdo jiný než slavný spisovatel hororů R. L. Stine (Jack Black). Autor ve svém domě skrývá děsivou pravdu. Všechna monstra z jeho příběhů existují a on je drží fyzicky uzamčená v původních rukopisech. Zvědavý Zach však nedopatřením knihy otevře a oživlé noční můry vypustí do ulic, takže je nesourodá trojice musí společně nahnat zpět na papír.
Roli excentrického autora si s chutí zahrál komik Jack Black, který se pro svůj projev nechal inspirovat Orsonem Wellesem a jeho výkonem ve snímku Občan Kane. Tvůrci přitom do postavy spisovatele i hlavních oživlých příšer původně zvažovali Jima Carreyho. Black si nakonec kromě samotného Stinea přivlastnil i dabing dvou jediných mluvících monster v celém filmu, konkrétně neviditelného chlapce a děsivé loutky Slappyho.
Narážka na Stephena Kinga a ukradený pseudonym
Skutečný spisovatel R. L. Stine, jehož knihy posloužily jako předloha, obdržel od filmařů možnost upravovat scénář. Tvůrci do děje zakomponovali i úsměvný odkaz na jeho profesní rivalitu se Stephenem Kingem. Když filmový Stine tvrdí, že prodal více knih než autor hororů z Maine, mluví pravdu. King měl totiž v době natáčení na kontě 350 milionů prodaných výtisků, Stine však překonal hranici 400 milionů. Při pohledu na obří kudlanku nábožnou navíc filmový Stine vyděšeně prohlašuje, že si nepamatuje, že by o ní kdy psal, i když monstrum pochází přímo z jeho knihy A Shocker on Shock Street.
Opravdový autor se na plátně mihl v epizodní roli nového učitele dramatu, který se hrdinům představí jako pan Black. Jde o přátelské pomrknutí na Jacka Blacka, jenž naopak hraje nového učitele angličtiny pana Stinea. Samotný herec pak ve své roli chvíli používá falešné jméno pan Shivers. Filmaři tím odkázali na dětskou knižní sérii Shivers z roku 1996, kterou literární kritici tehdy označovali za bezostyšné vykrádání Stineovy práce.
Trnitá cesta na plátno a zápasníci v ulicích
Úspěšná knižní série se o zfilmování pokoušela už od 90. let. V roce 1998 měl projekt produkovat uznávaný Tim Burton, z plánů ale sešlo. Studio následně oslovilo legendárního tvůrce zombie hororů George A. Romera. Ten dokonce stihl napsat první verzi scénáře s vlastním nápadem na dělníky vzkříšené jako nemrtvé otroky, ovšem ani jeho vize se realizace nedočkala.
Když se o více než dekádu později konečně začalo natáčet, štáb musel nečekaně zastavit práci v ulicích New Orleans v Louisianě. V dubnu 2014 filmaře zablokovaly probíhající akce spojené s obřím wrestlingovým turnajem WrestleMania XXX. Na place si tvůrci naopak vyhráli s drobnými vizuálními detaily samotných příšer. Mimořádně děsivý vlkodlak má tak na pravé paži překvapivě lidské tetování srdce s anglickým nápisem MOM.
Hororovou komedii Husí kůže odvysílá Nova Cinema v sobotu 31. října od 14:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).