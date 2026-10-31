Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Husí kůže: Black ukradl roli Carreymu, zápasníci zablokovali natáčení a narážky na Stephena Kinga

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V hororové komedii Husí kůže si Jack Black přivlastnil hned několik rolí najednou. Film přitom dříve plánoval točit režisér Tim Burton a George A. Romero.
Husí kůže

Husí kůže

Zdroj: FOTO:© Sony Pictures, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 12:29

Reklama
Další články z V Telce
Batman: Pattinson kradl na place ponožky, Farrell neseděl do kostýmu a Hádankář si omotával hlavu fólií
Batman: Pattinson kradl na place ponožky, Farrell neseděl do kostýmu a Hádankář si omotával hlavu fólií
Smrtonosná zbraň 4 měla mít v roli padoucha Jackieho Chana. Jet Li pak zasypal Gibsona ranami, které kamery nestíhaly
Smrtonosná zbraň 4 měla mít v roli padoucha Jackieho Chana. Jet Li pak zasypal Gibsona ranami, které kamery nestíhaly

V akční komedii Smrtonosná zbraň 4 z roku 1998 bojují detektivové s čínskými triádami. Tvůrci natáčeli bez...

Jakub Prachař měl při natáčení Buď chlap! za zády skutečného medvěda. Těhotná Tereza Ramba se zase málem opařila
Jakub Prachař měl při natáčení Buď chlap! za zády skutečného medvěda. Těhotná Tereza Ramba se zase málem opařila

Natáčení české komedie Buď chlap! přineslo tvůrcům různé komplikace. Zvířecí scény vznikaly s medvědem za...

Madagaskar: Malman měl předobraz v miliardáři Howardu Hughesovi a kontrolou neprošlo těhotenství a alkohol
Madagaskar: Malman měl předobraz v miliardáři Howardu Hughesovi a kontrolou neprošlo těhotenství a alkohol

Komedie Madagaskar musela kvůli dětem zmírnit lví zuby. Sacha Baron Cohen pak zaimprovizoval přízvuk a...

Příští týden v Prostřeno: Lela Vémola prozradí detaily o svém novém životě. Kulinářský pořad slibuje netradiční zážitky
Příští týden v Prostřeno: Lela Vémola prozradí detaily o svém novém životě. Kulinářský pořad slibuje netradiční zážitky

Oblíbené Prostřeno nabídne týden s přáteli Lely Vémoly. Sestava bojuje se složitým menu, zakázanou výpomocí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.