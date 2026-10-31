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„Androiďáci“, pozor: V Google Play se skrývají falešné aplikace. Vypadají jako originál, ale kradou hesla k bankám

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Analytici v posledních měsících nahlásili desítky škodlivých aplikací přímo v oficiálním obchodě Google Play. Některé měly dohromady přes 19 milionů stažení.
Google Play, telefon

Google Play, telefon

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 12:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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