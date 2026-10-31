Dobré hospodyně nikdy nedávají máslo do ledničky. Vyhradily pro něj úplně jiné místo kuchyni

Chlad kazí chuť i vůni
Když je máslo příliš studené, nerozvine svou typickou chuť. Chladný tuk méně voní, hůř se roztírá a na jazyku zanechává spíš tupý dojem. Při pokojové teplotě se aroma otevře a textura se změní v hladkou, téměř sametovou. Pokud jste zvyklí snídat pečivo, máslo přímo z lednice k němu nebude to pravé.
Rozdíl je znát i při vaření. Měkké máslo se na pánvi rozpouští rovnoměrně, takže omáčky vycházejí hladší. Změknout byste máslo měli nechat také před pečením, než ho zapracujete do těsta.
Tradice, která tohle všechno drží pohromadě, se dá vyjádřit jednou větou: „Máslo má žít, ne mrznout,“ říká staré rčení, které přežilo generace. Zbývá však otázka, jak zabránit tomu, aby se na lince zkazilo.
Beurrier: malý vodní zámek
Řešením je nenápadná nádoba zvaná beurrier, přesněji beurrier à eau, v češtině známá jako máselnice. Bývá keramická a skládá se ze dvou částí. Máslo se důkladně natlačí do horního zvonu, bez vzduchových kapes, aby po obrácení nevypadlo. Spodní miska se naplní vodou a zvon se do ní ponoří.
Voda vytvoří vzduchotěsnou bariéru, která brání oxidaci, vysychání i pronikání cizích pachů. Do vody se vyplatí přidat špetku soli, která prodlužuje čerstvost a omezuje množení mikroorganismů. Kuchaři to popisují obrazně: „"Voda je malý zámek na velkou dobrotu.“
Vodu je třeba měnit každý den, nejpozději obden, a okraje utírat. Hladina by měla sahat zhruba o pár milimetrů přes okraj másla, aby uzávěr fungoval. Při výběru hledejte těsné spojení víčka a misky, snadné mytí a dostatečný objem. Keramika drží chlad, porcelán dodá eleganci a kamenina je odolná.
Jak dlouho vydrží a kam ho postavit
Při pokojové teplotě kolem 18–21 °C vydrží slané máslo mimo chlad 5–7 dní, neslané zhruba 2–3. Čím je tepleji, tím je čas kratší, a čím více soli, tím je máslo odolnější. Venku nechávejte jen tolik, kolik opravdu brzy spotřebujete. Používejte máslo s alespoň 82 % tuku, krájejte čistým nožem a nepoužívejte ten od sýra, protože drobky i pachy se přenášejí rychle.
Místo volte s rozmyslem. Vyhněte se sporáku, troubě i oknu, protože teplo a světlo másle škodí. Ideální je stín, stálá teplota a suchý kousek pracovní desky. Bez beurrieru poslouží i malá miska s víčkem, i když s ním to jde výrazně lépe. V horkém létě raději vyndejte jen malou porci a zbytek nechte v chladu.
Pokud ucítíte neobvyklou vůni, povrch zešedne nebo se objeví nahořklá pachuť, je čas se s máslem rozloučit.
Troufnete si to vyzkoušet?
Zdroje článku: spartanskenoviny.cz, southernliving.com, bonappetit.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová