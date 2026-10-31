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Dobré hospodyně nikdy nedávají máslo do ledničky. Vyhradily pro něj úplně jiné místo kuchyni

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Dennívýzva
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Ráno se otevře okno, do kuchyně proudí svěží vzduch a na stole už čeká máslo. Žádná tvrdá kostka, která se pod nožem láme a trhá chléb, ale jemná, poddajná hmota, která sama klouže po krajíci. Ve francouzských domácnostech se jí věnuje zvláštní péče a chladnička pro ni většinou není tím pravým místem.
Dobré hospodyně nikdy nedávají máslo do ledničky. Vyhradily pro něj úplně jiné místo kuchyni

Dobré hospodyně nikdy nedávají máslo do ledničky. Vyhradily pro něj úplně jiné místo kuchyni

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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