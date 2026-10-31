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Obránce PSG vstřelil hattrick a připravil další dva góly. Hakimi měl podíl na všech pěti trefách

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Dennívýzva
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Když Paris Saint-Germain prohrávalo s posledním Le Havre, Achraf Hakimi vzal zápas do vlastních rukou. Marocký reprezentant nasázel tři góly a na další dva přihrál. Výsledek 5:1 je výjimečný především tím, kdo všechny branky zařídil: hráč, jehož výchozí pozicí je pravý kraj obrany.
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Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 12:30

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