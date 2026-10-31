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Důchodci ušetří na pojištění. O slevu na odvodech si ale musí sami říct

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Dennívýzva
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Pracující lidé ve starobním důchodu mají právo na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 procenta. Peníze si udrží ve výplatě nebo je dostanou v přeplatku.
Pracující důchodci mohou čerpat výhody, Ilustrační

Pracující důchodci mohou čerpat výhody, Ilustrační

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 11:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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