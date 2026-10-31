Důchodci ušetří na pojištění. O slevu na odvodech si ale musí sami říct

Lidé ve starobním důchodu, kteří nadále chodí do práce nebo podnikají, dostali od ledna loňského roku finanční výhodu. Stát jim nabízí slevu na sociálním pojištění, díky které si měsíčně přilepší o stovky až tisíce korun. Výměnou za to ale zrušil dřívější postupné zvyšování důchodů za odpracované dny. Nová úleva nicméně nefunguje automaticky, zaměstnanci se o ni musí přihlásit a živnostníci si ji zapíšou do daňového přehledu.
Konec postupného přidávání po desetikorunách
Systém odměňování pracujících seniorů se od ledna 2025 výrazně proměnil. Úřady totiž úplně ukončily předchozí praxi, kdy se důchodcům po odpracování 360 dnů přepočítával důchod a stoupl o 0,4 procenta. Znamenalo to obvykle přidání v řádech desítek korun, na které se navíc dlouho čekalo. Na toto zpětné navýšení mají dnes právo už jen lidé, kteří stihli požadovaný počet dnů odpracovat do konce prosince 2024.
Místo toho zavedlo ministerstvo práce a sociálních věcí okamžitou slevu z pojistného ve výši 6,5 procenta z vyměřovacího základu. Člověk tak získá peníze hned při další výplatě a průměrně si měsíčně polepší zhruba o 2 500 korun čistého. Změna se podle ministerstva v tuto chvíli týká už více než 136 tisíc zaměstnanců. Odměna míří výhradně na lidi, kteří dosáhli řádného věku a pobírají plný starobní důchod. Zákon naproti tomu vylučuje ty, kteří nastoupili do předčasného důchodu.
O peníze si zažádejte na osobním oddělení
Zatímco dosud úřady zvyšovaly důchod na žádost zpětně, nyní se o slevu musí lidé přihlásit přímo u svého zaměstnavatele. Zpravidla stačí zajít na personální nebo mzdové oddělení. Nárok přitom začíná platit až od prvního dne toho měsíce, ve kterém člověk splní všechny potřebné podmínky.
Zaměstnanci si na oddělení přinesou rozhodnutí o přiznání důchodu doplněné o čestné prohlášení, případně potvrzení přímo z České správy sociálního zabezpečení. Důležitým detailem je fakt, že slevu stát dává i seniorům, kteří pracují jen na DPP nebo DPČ. O slevu si ale mohou zažádat pouze ve chvíli, kdy z výdělku na danou dohodu vůbec odvádějí sociální pojištění.
Když se důchodce nepřihlásí, firma mu bude strhávat běžné pojištění. V takovém případě získá člověk u státu přeplatek, o jehož vrácení musí písemně zažádat přímo správu sociálního zabezpečení. Lhůta na takové řešení trvá přesně pět let.
Podnikatelé vidí rozdíl většinou až po roce
Zcela jiný postup platí pro lidi, kteří si v důchodu přivydělávají jako OSVČ. Ti obvykle platí na pojištění klasické zálohy a slevu ve výši 6,5 procenta uplatní poprvé až na jaře příštího roku, kdy budou podávat Přehled o příjmech a výdajích za předchozí rok. Úleva se jim počítá jen za ty měsíce, ve kterých pobírali důchod. Pokud někdo nechce na peníze tak dlouho čekat, může si dobrovolně u úřadu změnit sazbu z běžných 29,2 na 22,7 procenta a platit měsíčně menší zálohy.
Lidé podnikající v paušálním režimu nemají na snížené měsíční zálohy nárok. Úlevu čerpají odlišně podle toho, zda se jejich celková roční daň nakonec rovná zaplacenému paušálu. Pokud ne, řeší se vše podáním klasického Přehledu, jako u standardních živnostníků. Pokud daň sedí, čeká je žádost na speciálním úředním tiskopise.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, cssz.gov).