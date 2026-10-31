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Hvězda Ulice Bořivoj Navrátil osiřel jako malý chlapec: Teta kvůli němu obětovala vlastní dítě

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Dennívýzva
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Oblíbený herec Bořivoj Navrátil (†78) působil jako člověk, kterého jen tak něco nerozhodí. Za jeho klidným vystupováním se ale skrýval příběh plný ztrát. O rodiče přišel ještě jako dítě a nový domov našel u tety Marie. Ta kvůli synovcům dokonce podstoupila bolestivé rozhodnutí, na které Navrátil nikdy nezapomněl. Později se sám stal otcem a po letech se znovu sblížil s bývalou manželkou, která mu v nejtěžších chvílích stála po boku.
Bořivoj Navrátil byl hvězda seriálu Ulice.

Bořivoj Navrátil byl hvězda seriálu Ulice.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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