Hvězda Ulice Bořivoj Navrátil osiřel jako malý chlapec: Teta kvůli němu obětovala vlastní dítě

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Oblíbený herec Bořivoj Navrátil (†78) působil jako člověk, kterého jen tak něco nerozhodí. Za jeho klidným vystupováním se ale skrýval příběh plný ztrát. O rodiče přišel ještě jako dítě a nový domov našel u tety Marie. Ta kvůli synovcům dokonce podstoupila bolestivé rozhodnutí, na které Navrátil nikdy nezapomněl. Později se sám stal otcem a po letech se znovu sblížil s bývalou manželkou, která mu v nejtěžších chvílích stála po boku. Osiřel v útlém věku
Bořivoj Navrátil měl těžké dětství. Když mu byly pouhé tři roky, jeho maminka zemřela na tuberkulózu. Otec František se po několika měsících znovu oženil, ale rodinné štěstí netrvalo dlouho. O rok později spáchal sebevraždu. Z malého Bořivoje a jeho staršího bratra se tak stali sirotci.
Jejich oporou se stala otcova sestra Marie. Sama měla malou dceru a čekala další dítě, přesto se rozhodla, že bratry nenechá napospas osudu. Podle vzpomínek, které Navrátil později sdílel, kvůli nim přerušila těhotenství, aby jim mohla dát domov.
„Teta byla statečná, hodná. Připravila nám krásný život,“ vzpomínal ve své 13. komnatě herec s vděčností na ženu, kterou považoval za svou náhradní maminku. Ráčkování mu ztěžovalo dětství
Po válce se teta s chlapci odstěhovala do Jihlavy. Rodinu v rodném městě tížily pohledy a zášť sousedů, kteří nedokázali pochopit otcovo sebevražedné rozhodnutí. Bořivoj navíc od dětství výrazně ráčkoval a okolí mu dávalo najevo, že s takovou vadou řeči se na jevišti neprosadí.
Už jako školák ale objevil divadlo. Zaujala ho pohádka Zlatovláska, v níž hlavní postavu hrála herečka nápadně podobná jeho mamince. S pomocí logopeda se ráčkování do sedmnácti let zbavil a jeho původní záliba se proměnila v povolání.
Po studiích na Janáčkově akademii začínal v Českém Těšíně a Opavě, později působil v Ostravě. V roce 1961 zaujal pražské Národní divadlo a přestěhoval se do hlavního města. Na jeho jevišti strávil přes tři desetiletí, později se stal jednou z výrazných tváří Divadla Na zábradlí. V soukromí zažil rozchod i smíření
Navrátilovým osobním životem otřásla velká láska k tanečnici Marii. Vzali se a narodil se jim syn Kryštof, manželství ale nevydrželo. Herec se kvůli práci přestěhoval do Prahy, zatímco jeho žena v hlavním městě nenašla uplatnění. Vzdálenost a odloučení jejich vztah postupně rozložily.
S bývalou manželkou však zůstali přáteli a Navrátil se snažil být synovi oporou. Když v roce 2009 onemocněl rakovinou tlustého střeva, Marie mu v nejtěžší chvíli znovu podala pomocnou ruku. Společně s jejím druhým manželem ho po propuštění z nemocnice odvezli domů a pečovali o něj.
„Jejich starostlivost mě skutečně dojímala,“ přiznal herec. V posledních týdnech života se o něj staral také syn Kryštof. Bořivoj Navrátil zemřel 31. října 2011. Zdroj: Aplausin.cz, Wikipedie.cz, Česká televize: 13. komnata Bořivoje Navrátila