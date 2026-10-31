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Bez lidí ze zahraničí by Praha ztrácela obyvatele. Dnes tvoří čtvrtinu její populace

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Praha je stále více závislá na lidech ze zahraničí. Z nové studie vyplývá, že zatímco obyvatel s českým občanstvím dlouhodobě nepřibývá, počet mezinárodních obyvatel za posledních 20 let vzrostl téměř šestinásobně. Podle Petra Hlaváčka jsou lidé ze zahraničí důležitou součástí pražské ekonomiky.
Bez lidí ze zahraničí by Praha ztrácela obyvatele. Dnes tvoří čtvrtinu její populace

Bez lidí ze zahraničí by Praha ztrácela obyvatele. Dnes tvoří čtvrtinu její populace

Zdroj: Jakub Horňák
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 11:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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