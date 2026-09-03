Chodil často do divadla, tam si toho všimli a nabídli mu roli

Chodil často do divadla, tam si toho všimli a nabídli mu roliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Divadlo Járy Cimrmana Čepelka,_Svěrák,_Smoljak
Noční vloupání ochromilo ve středu provoz Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku. Hlavní budova...
Pražská policie zveřejnila videozáznamy a žádá veřejnost o pomoc při pátrání po cyklistovi, který koncem...
Dálnice D8 byla ve středu krátce před desátou hodinou uzavřena na 17. kilometru ve směru na Ústí nad Labem...
Letošní sucho zasáhlo Orlickou přehradu způsobem, který nemá v historii jejího provozu obdoby. Hladina vody...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →