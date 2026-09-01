Horoskop pro Lva na září 2026: Přestaneš se omlouvat za to, že chceš vícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Horoskop pro Lva na září 2026: Přestaneš se omlouvat za to, že chceš víc
Možná se usmíváš, funguješ, odpovídáš, staráš se. A přitom někde pod tím vším už dávno víš, že potřebuješ...
Někdy neřekneš nic, protože nechceš dělat scénu. Jenže pak to v sobě nosíš tak dlouho, až tě rozbolí hlava,...
Vypadáš klidně, usmíváš se, komunikuješ mile. A přitom uvnitř přesně víš, že některé věci už nejsou v...
Píšeš rychle, myslíš ještě rychleji a často zvládneš vtipem obejít i věci, které tě ve skutečnosti bolí....
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