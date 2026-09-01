Windows 11 dostává změnu, kterou uživatelé požadovali celé roky

Windows 11 přináší změnu, kterou si řada uživatelů přála už několik let. Microsoft upravil způsob, jakým operační systém nabízí zálohování souborů do služby OneDrive. Místo neustále se vracejících upozornění bude nyní možné nabídku jednoduše a natrvalo odmítnout.
Dosud měli uživatelé při zobrazení výzvy k aktivaci zálohování jen dvě možnosti. Mohli si nechat připomenutí zobrazit později nebo za tři dny. Pokud OneDrive používat nechtěli, upozornění se po čase stejně znovu objevilo. Právě to bylo jedním z nejčastějších důvodů kritiky ze strany komunity.
Nové tlačítko umožní výzvu definitivně vypnout
Podle informací serveru Windows Latest je změna součástí stabilní verze Windows 11 25H2. Dialog nově obsahuje možnost Opt out of backup, která umožní nabídku zálohování trvale odmítnout. Uživatelé, kteří dávají přednost jiným cloudovým službám nebo si soubory ukládají pouze lokálně, tak již nebudou pravidelně vyzýváni k používání OneDrivu.
Opakované zobrazování podobných nabídek bývá odborníky označováno jako takzvaný „dark pattern“. Tento pojem označuje návrh uživatelského rozhraní, jehož cílem je uživatele nenápadně přimět ke konkrétnímu rozhodnutí, aniž by šlo o skutečně rovnocennou volbu. V případě Windows 11 se kritika soustředila zejména na to, že systém prakticky nenabízel možnost trvalého odmítnutí.
Microsoft reaguje na dlouhodobou kritiku
Na sociální síti Reddit se změna setkala převážně s pozitivními reakcemi. Mnozí uživatelé připomínají, že na podobnou možnost čekali několik let. Objevily se sice i komentáře od lidí, kteří mezitím přešli na Linux nebo macOS kvůli jiným problémům, například ochraně soukromí nebo správě paměti, většina diskutujících ale tento konkrétní krok Microsoftu hodnotí jako správný.
OneDrive je součástí Windows už řadu let a Microsoft se dlouhodobě snaží jeho používání podporovat. Cloudová služba nabízí synchronizaci souborů mezi zařízeními, automatické zálohování složek nebo přístup k dokumentům přes internet. Přesto mnoho uživatelů dává přednost jiným řešením nebo cloudové úložiště vůbec nevyužívá.