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Windows 11 dostává změnu, kterou uživatelé požadovali celé roky

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Microsoft upravil chování OneDrivu ve Windows 11 a reagoval na dlouhodobou kritiku uživatelů. Nově lze výzvu k zálohování souborů trvale odmítnout, takže se nebude znovu opakovaně zobrazovat.
Windows 11 dostává změnu, kterou uživatelé požadovali celé roky

Windows 11 dostává změnu, kterou uživatelé požadovali celé roky

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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