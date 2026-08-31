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Zaparkujete na ulici před vlastními vraty a za stěračem najdete pokutu: Proč nesmíte stát ani před svým vjezdem a co říká zákon

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Přijedete večer z práce domů, v garáži máte uskladněná kola či zahradní nábytek, a tak auto jednoduše necháte stát na ulici přímo před svými…
prijezdova-cesta-auto-parkovani

prijezdova-cesta-auto-parkovani

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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