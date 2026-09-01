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Bramboráky à la židovské latkes: Tato 1 ingredience z nich udělá pokrm jako od špičkového kuchaře

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Židovské placky latkes ze syrových brambor mají bohatou historii a od našich bramboráků se liší v jednom klíčovém detailu: přidává se do nich macesová mouka, která zajistí křupavost.
Fotografie k židovským latkes

Fotografie k židovským latkes

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Bramboráky à la židovské latkes: Jedna ingredience navíc a jsou úžasně křupavé. Nejlépe chutnají s jablečnou omáčkou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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