Rušíte penzijní nebo životní pojištění předčasně? Pozor na past, stát může chtít zpět desetitisíce korun na daních za deset let

Rušíte penzijní nebo životní pojištění předčasně? Pozor na past, stát může chtít zpět desetitisíce korun na daních za deset letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
S podvodníkem komunikovala přes WhatsApp.
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