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Polomrtvé rostliny nemusí skončit v kompostu. Sklenice mléka jim dodá vápník a při správné zálivce nastartuje růst

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Mléko není prospěšné jen pro lidi – naopak, skvěle prospěje i zahradě. Při správném použití zachrání i rostliny na pokraji smrti.
Znovuzrození pro většinu plodin: I ty polomrtvé ještě zachrání sklenice mléka

Znovuzrození pro většinu plodin: I ty polomrtvé ještě zachrání sklenice mléka

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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