Poslední cesta zesnulého potomka šlechtického rodu povede do hrobky SternbergůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Poslední cesta zesnulého potomka šlechtického rodu povede do hrobky Sternbergů
Jednolitá betonová plocha a sem tam menší strom. Taková je situace v ulici Karla Steinera v plzeňských...
Naprosto bizarní situaci zažili pracovníci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) u čerpací...
Policie stále pátrá po zloději, který si z bytu v plzeňské části Lobzy odnesl 200 tisíc korun v hotovosti....
Další nepříjemné omezení v dopravě čeká na motoristy na dálnici D5, kde se aktuálně opravuje povrch vozovky...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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