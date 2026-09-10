Manžel Moniky Binias má problém s plodností, ale děti odmítá i z jiného důvodu. „Viděl kolem sebe tolik nevděku," prozradilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Manžel Moniky Binias má problém s plodností, ale děti odmítá i z jiného důvodu. „Viděl kolem sebe tolik nevděku," prozradila
Sára Voříšková odehrála v Ulici 65 epizod jako Jarmila Janáčková. Pak se z obrazovky vytratila, ale ne z...
Linda Rybová ve starším rozhovoru pro časopis Moje psychologie mluvila o strachu z „prázdna“. Po...
Zpěvačka Michaela Nosková vydala autobiografii Už se tě nebojím, ve které popisuje roky psychického i...
Agáta Hanychová vytáhla ze skříně svůj starý školní fotoaparát a poslala ho Matěji Marešovi, čerstvému...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Krobotová si po krachu manželství řekla, že se už nikdy nevdá. Osudový muž byl přitom celou dobu na dosah ruky
- Z Ulice zmizela po 65 epizodách a nikdy se nevrátila. Sestra Terezy Ramba dnes žije daleko od kamer a navrhuje oblečení
- Přes dvacet let spolu, tři děti a zdánlivě neotřesitelný vztah. Rybová po rozvodu s Prachařem přiznala, čeho se bojí nejvíc
- Nosková se vypsala z domácího násilí a vydala knihu. Při psaní nemohla s nikým mluvit, příběhy žen ji pak poslaly k psychiatrovi