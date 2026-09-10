Kadeřnice varuje seniorky: takhle dlouhé vlasy po 60 obličej opticky táhnou dolů. A většina žen to nechce slyšet

Držet se délky, na kterou jste zvyklá půl života, je to nejpohodlnější řešení. Vlasy se ale mezitím proměnily a účes to v zrcadle prozradí dřív než pleť. Kadeřníci mají docela jasno v tom, kde je hranice. Vlasy tvář nestahují, jen vedou oči dolů
Žádné vlasy vám kůži na obličeji fyzicky nikam nestáhnou. Jde čistě o optiku. Dlouhá hmota sestřižená do jedné roviny vytvoří kolem tváře svislou clonu a pohled po ní sklouzne směrem k bradě a ke krku. Tedy přesně tam, kde jsou změny vidět nejvíc.
Přidá se váha. Delší vlasy stlačí kořínky u temene, účes ztratí objem a hlava působí plošeji. Tvář pak vypadá unaveněji, než ve skutečnosti je.
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Po šedesátce se efekt zvýrazní, protože vlasy bývají jemnější, sušší a řidší. Pokožka hlavy tvoří méně mazu a vlasové folikuly pracují pomaleji. Střih, který skvěle fungoval ve čtyřiceti, tak najednou padá úplně jinak.
Foto: Freepik.com Nejjistější délka je mezi bradou a klíční kostí
Tady se zdroje shodují nejvíc. Mikádo končící u brady a delší varianta zvaná lob, která sahá ke klíčním kostem, patří u zralých žen k nejuniverzálnějším volbám.
Důvod je praktický. Vlasy v této délce nejsou tak těžké, takže lépe drží objem u kořínků a snáz se foukají přes kulatý kartáč. Konečky navíc nepůsobí prázdně, protože se do nich rozprostře víc hmoty.
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A hlavně: pohled se zastaví někde v úrovni lícních kostí a čelisti, místo aby putoval ke krku.
Foto: Unsplash.com Dlouhé vlasy po šedesátce nikdo nezakazuje
Představa, že žena po šedesátce musí automaticky k nůžkám, je přežitá. Pokud máte vlasy husté a v dobré kondici, není důvod délku obětovat. Dlouhé nebo středně dlouhé vlasy nosila třeba herečka Diane Keaton a působily elegantně.
Rozhodují konečky. Suché, roztřepené a prořídlé konce zatíží celkový dojem víc než samotná délka. Když jsou slabé, obvykle pomůže obětovat několik centimetrů, aby účes zase získal kompaktní tvar. Rozhodující je stav vlasů.
Přečtěte si také: Nahrazují džíny. Tenhle španělský hit se hodí do vedra i do kanceláře. Je hitem roku 2026 O výsledku rozhodnou vrstvy
Stylisté nejčastěji doporučují vrstvení. Pár vrstev na temeni nadzvedne vlasy u kořínků a vytvoří dojem hustoty, i když se skutečná hustota nezmění. Prameny kolem obličeje pak tvář rámují, zvýrazní lícní kosti a změkčí kontury.
U jemných vlasů to ale chce míru. Příliš razantní prostříhání po celé délce může konce zředit ještě víc a účes bude působit řidčeji než předtím. Lepší je požádat kadeřníka o několik cílených vrstev než o maximální prostříhání.
Pokud tedy váháte nad radikální změnou, začněte právě tady. Vrstvy dokážou proměnit dojem z účesu i bez toho, aby zmizela délka, na kterou jste zvyklá.
Přečtěte si také: Jsou pohodlnější než legíny. Tenhle italský kousek nosí ženy do práce i na dovolenou. Ovládl rok 2026 Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.kondice.cz/pece-o-telo/ucesyprozenynad60strihyobjemsvezestcelebrity/, https://extrafit.cz/vybrali-jsme-nejhezci-kratke-strihy-pro-zeny-po-sedesatce-ktere-opticky-omladi/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/nejlepsi-delka-vlasu-pro-zeny-po-padesatce/, https://www.rush.co.uk/blog/medium-length-hairstyles-for-women-over-60/73453, https://www.marianne.cz/krasa/ucesy-ktere-nestarnou-omladi-5-nejlepsich-strihu-ktere-slusi-zenam-nad-60-let, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-snadna-udrzba/