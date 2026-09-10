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Habera a Prachař se v SuperStar bavili na účet soutěžící. Přišlo i drsné ponižování

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Druhé castingové kolo nové řady SuperStar přineslo vystoupení, které porotu zaujalo spíše svou neobvyklostí než samotným pěveckým výkonem. Metalistka Simona Okšová předvedla skladbu od Led Zeppelin i extrémní vokál. Jakub Prachař a Pavol Habera její výstup doprovodili řadou vtípků a soutěžící nakonec potřebné hlasy k postupu nezískala.
Habera a Prachař se v SuperStar bavili na účet soutěžící. Přišlo i drsné ponižování

Habera a Prachař se v SuperStar bavili na účet soutěžící. Přišlo i drsné ponižování

Zdroj: TV Nova
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