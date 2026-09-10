Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Krobotová si po krachu manželství řekla, že se už nikdy nevdá. Osudový muž byl přitom celou dobu na dosah ruky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herečka Lenka Krobotová se před třemi roky vdala za muže, kterého roky znala jen letmo z práce. Předtím si přitom přísahala, že další svatbu už nikdy mít nebude.
Krobotová si po krachu manželství řekla, že se už nikdy nevdá. Osudový muž byl přitom celou dobu na dosah ruky

Krobotová si po krachu manželství řekla, že se už nikdy nevdá. Osudový muž byl přitom celou dobu na dosah ruky

Zdroj: Nextfoto
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Manžel Moniky Binias má problém s plodností, ale děti odmítá i z jiného důvodu. „Viděl kolem sebe tolik nevděku," prozradila
Manžel Moniky Binias má problém s plodností, ale děti odmítá i z jiného důvodu. „Viděl kolem sebe tolik nevděku," prozradila
Z Ulice zmizela po 65 epizodách a nikdy se nevrátila. Sestra Terezy Ramba dnes žije daleko od kamer a navrhuje oblečení
Z Ulice zmizela po 65 epizodách a nikdy se nevrátila. Sestra Terezy Ramba dnes žije daleko od kamer a navrhuje oblečení

Sára Voříšková odehrála v Ulici 65 epizod jako Jarmila Janáčková. Pak se z obrazovky vytratila, ale ne z...

Přes dvacet let spolu, tři děti a zdánlivě neotřesitelný vztah. Rybová po rozvodu s Prachařem přiznala, čeho se bojí nejvíc
Přes dvacet let spolu, tři děti a zdánlivě neotřesitelný vztah. Rybová po rozvodu s Prachařem přiznala, čeho se bojí nejvíc

Linda Rybová ve starším rozhovoru pro časopis Moje psychologie mluvila o strachu z „prázdna“. Po...

Nosková se vypsala z domácího násilí a vydala knihu. Při psaní nemohla s nikým mluvit, příběhy žen ji pak poslaly k psychiatrovi
Nosková se vypsala z domácího násilí a vydala knihu. Při psaní nemohla s nikým mluvit, příběhy žen ji pak poslaly k psychiatrovi

Zpěvačka Michaela Nosková vydala autobiografii Už se tě nebojím, ve které popisuje roky psychického i...

Hanychová překvapila syna Leoše Mareše dárkem ze svých školních let. „Je obouchaný, ale zase bude žít svým životem"
Hanychová překvapila syna Leoše Mareše dárkem ze svých školních let. „Je obouchaný, ale zase bude žít svým životem"

Agáta Hanychová vytáhla ze skříně svůj starý školní fotoaparát a poslala ho Matěji Marešovi, čerstvému...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.