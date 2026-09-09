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Audi míří na nové trati v Madridu zpět na body

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Tým Audi se chce o víkendu vrátit na bodované příčky. Na zbrusu nové trati v Madridu, která uzavře evropskou část sezóny 2026, bude podle jezdců a vedení klíčová rychlá adaptace a efektivní práce v trénincích.
Audi při VC Itálie 2026

Audi při VC Itálie 2026

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