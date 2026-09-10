B-1B Lancer: Bombardér ztracený ve stínu mezi B-52 a B-2

B-1B Lancer je americký strategický bombardér, který vznikl jako odpověď na rostoucí potřebu
letectva Spojených států vyvinout výkonný stroj schopný pronikat hluboko do nepřátelského území s jadernou i konvenční výzbrojí. Jeho dramatická historie je odrazem proměn vojenské doktríny během studené války, technologického pokroku a výzev neustále se měnícího prostředí.
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Americký strategický bombardér B-1B Lancer
měl původně postupně uvolnit místo nové generaci bombardovacích letounů. Realita roku 2026 je ale jiná. Přestože jde o konstrukci, jejíž sériové stroje vstupovaly do služby v druhé polovině 80. let, USAF do B-1B stále investuje.
Důvod je jednoduchý, žádný jiný bombardér amerického letectva zatím nekombinuje tak vysokou rychlost, velký dolet a mimořádnou nosnost konvenční výzbroje.
Modernizace B-1B se dnes netýká jediné oblasti. Probíhá současně strukturální obnova draku, zavádění nových zbraňových systémů, modernizace komunikace a elektroniky a především vývoj nového systému externích závěsníků. Právě ten může z „Bone“, jak Američané bombardéru přezdívají, vytvořit nosič zbraní, které se do jeho vnitřních pumovnic jednoduše nevejdou.
B-1B s JASSM, Ethan Wagner, Volné dílo Zrození bombardéru: Od Mach 2 k realitě studené války
Původní koncept letounu, známý jako B-1A, vznikl v 70. letech jako technologicky ambiciózní projekt. Měl kombinovat nadzvukovou rychlost Mach 2,
dlouhý dolet a schopnost letět nízko nad terénem, čímž by překonal sovětskou protivzdušnou obranu. Problém byl, že B-1 se rodil v době bouřlivé debaty o filozofii strategického bombardování.
Pilotované bombardéry, nebo mezikontinentální balistické střely? Pronikající skrz obranu, nebo vypouštějící střely z dálky? Ve výšce, nebo nízko?
B-1A disponoval čtyřmi výkonnými motory General Electric F101-GE-100, které mu skutečně umožnily dosáhnout rychlosti přes Mach 2 ve výšce, čímž se stal jedním z nejrychlejších strategických bombardérů své doby.
Zkušební program B-1A zahrnoval čtyři prototypy, z nichž jeden dosáhl rychlosti Mach 2,2. Ale vysoké náklady (přes tehdejších 100 milionů dolarů za kus),
technická složitost a měnící se geopolitické klima vedly prezidenta Jimmyho Cartera v roce 1977 ke zrušení projektu. Důvodem bylo také přesvědčení, že moderní střely s plochou dráhou letu vypouštěné z B-52 budou dostatečné k odstrašení komunistického Sovětského svazu. Reagan a zrození B-1B
Po nástupu Ronalda Reagana se projekt dočkal obnovení, tentokrát s důrazem na schopnosti pronikat nízko nad terénem při rychlosti podzvukové.
Vznikl B-1B Lancer, stroj výrazně upravený oproti B-1A. Bombardér měl nižší maximální rychlost (Mach 1,2 na úrovni moře), ale větší nosnost a pokročilejší elektroniku.
Rychlost byla obětována ve prospěch sníženého radarového odrazu a vylepšení schopnosti pronikání za bojovou linii těsně nad úrovní terénu.
První sériově vyráběný B-1B vzlétl v říjnu 1984 a první B-1B byl dodán na leteckou základnu Dyess v Texasu v červnu 1985. Počáteční operační způsobilosti bylo dosaženo 1. října 1986. Poslední kus B-1B byl dodán 2. května 1988.
Měl být původně nosičem jaderných hlavic, ale v 90. letech byl v rámci smlouvy START konvertován na konvenční bombardér. Jeho hlavní předností je vysoká nosnost až 34 tun zbraní, což jej činí největším konvenčním bombardérem v arsenálu USA.
Nasazení v boji a současnost
Ačkoliv byl B-1B původně navržen pro jaderné údery, nikdy nebyl naštěstí v této roli použit. Naopak, stal se oporou při konvenčních konfliktech.
Od operace Desert Fox v Iráku (1998) přes Afghánistán až po boje proti ISIS. Díky schopnosti dlouhého doletu a trvalé přítomnosti nad bojištěm („loitering capability“) se stal ideálním letounem bojové scénáře přelomu století.
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V roce 2001
během operace Enduring Freedom shodil B-1B více než 40 % tonáže bomb a raket svržených na Afghánistán. Jeho flexibilita, rychlost nasazení a vysoká nosnost z něj udělaly klíčový prvek leteckých kampaní až do současnosti. B-21 Raider se dere na scénu, Bone ale stále zůstává
Americké letectvo plánuje vyřazení B-1B do začátku 30. let, kdy jej nahradí nový stealth bombardér
B-21 Raider. V roce 2021 bylo rozhodnuto o zrušení 17 kusů, aby mohly být zbylé stroje lépe udržovány a modernizovány. I přes své stáří si Lancer udržuje významné místo v arsenálu díky flexibilitě a schopnosti nést široké spektrum moderních zbraní. B-21, Staff Sgt. Jeremy Mosier, USAF, Public Domain
Jedním z nejdůležitějších modernizačních projektů B-1B je Load Adaptable Modular pylon (LAM). B-1B byl tradičně koncipován jako
bombardér nesoucí výzbroj především ve třech rozsáhlých vnitřních pumovnicích. To je výhodné z hlediska aerodynamiky, ale současně to omezuje rozměry zbraní. LAM má tento problém změnit.
Modulární externí závěsník umožní nést větší a rozměrnější střely, včetně budoucích hypersonických zbraní a nových střel dlouhého dosahu.
Boeing v květnu 2026 oznámil dokončení předběžného přezkumu konstrukce integrace systému LAM na B-1. Projekt má následovat kritickým přezkumem konstrukce, úpravami letounu a pozemními i letovými zkouškami.
Význam tohoto programu je přitom širší než pouhé zavedení nového závěsníku. Podle údajů Air & Space Forces může externí výzbroj
výrazně zvýšit celkovou kapacitu bombardéru, a to až na potenciálních 36 střel JASSM, JASSM-ER nebo LRASM, případně budoucích hypersonických střel HACM.
B-1B by se tak mohl změnit na jakýsi létající „nákladní automobil“ schopný vypustit mimořádně velkou salvu střel ze značné vzdálenosti od cíle.
Zdroj:
U.S. Air Force Fact Sheet – B-1B Lancer, Air & Space Magazine, US Strategic Command Autor/Licence fotografie: Robert Sullivan’s photo, Public Domain