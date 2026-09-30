Konflikt na pardubické poliklinice skončil výstřelem. Policie hledá mužePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Konflikt na pardubické poliklinice skončil výstřelem. Policie hledá muže
Známý rybář Jakub Vágner prověřil Opatovický, Správčický a Plačický písník. Největší úspěch slavil na...
Přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové zkomplikuje od čtvrtka cestování na třech železničních tratích....
Po měsících omezení přichází pro hradecké řidiče dobrá zpráva. Oprava kilometrového úseku Gočárova okruhu v...
Hokejisté pražské Sparty prohráli čtvrté z posledních pěti utkání extraligy. V utkání vůbec nezvládli úvod,...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →
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