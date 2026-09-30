Souboj s monstrem na Hradecku. Vágner vytáhl z Opaťáku obřího sumce

Známý rybář
Jakub Vágner vyrazil do okolí Hradce Králové, aby prověřil tři místní písníky. V dalším díle své série Vágusova výzva navštívil Opatovický, Správčický a Plačický písník.
Právě Opaťák nakonec vydal největší úlovek celé výpravy. Vágner z něj vytáhl sumce dlouhého 232 centimetrů, který se během souboje divoce bránil.
„Nikdy nechycená ryba, protože jinak by takhle nevyváděla. Pokousal mě neuvěřitelně, to vždycky dělají ryby, které nebyly chycené,“ popsal Vágner své dojmy bezprostředně po ulovení sumce.
„Opatovický písák vydal svého krále,“ dodal po změření ryby. Plačice ho příliš nepřesvědčily
Na Plačickém písníku Vágner tak úspěšný nebyl. Pod hladinou podle něj žije velké množství kaprů, zaznamenal ale pouze několik menších sumců.
„Je tu extrémní množství kaprů. Sumců jsem tu viděl do pěti, ale jen malých. Nemám z toho dobrý pocit, jak rybářsky, tak lidsky,“ zhodnotil lokalitu. Ve Správčicích čeká velké ryby
Správčický písník označil Vágner za zajímavou, ale velmi obtížnou vodu. Přibližně polovina písníku je podle něj chráněná a rybáři do této části nesmějí.
Právě klidná zóna může podle něj poskytovat ideální úkryt velkým sumcům.
„Až se to otevře, myslím si, že tam půjdou nachytat obrovské ryby. Kdokoliv sumcům rozumí, tomu je jasné, že jakmile má sumec místo, kde bude v klidu, tak bude tam,“ uvedl. Některé vody podle Vágnera poškodili harpunáři
Během výpravy se rybář věnoval také minulosti zdejších vod. Podle něj měla oblast problémy s lidmi, kteří sumce lovili pomocí harpun.
„Tahle oblast byla pod velkým tlakem harpunářů, tedy potápěčů, kteří sumce stříleli. Takže například Mělice, které jsou také v té oblasti a které znám dobře, kde bylo sumců dřív dost a velkých, v podstatě kompletně vystříleli,“ popsal ve videu.
Právě kvůli podobným zásahům nebylo podle něj předem jasné, zda se v navštívených písnících stále ukrývají opravdu velké ryby.
Fanoušci posílají tipy na zapomenuté vody
Vágusova výzva je postavená na tipech od diváků a místních rybářů. Vágner se v ní vydává na méně známé rybníky, lomy, tůně a svazové revíry, kolem kterých kolují příběhy o nezvykle velkých rybách.
Nejde přitom o dlouhé expedice. Na prověření míst má často pouze několik hodin a během jediného dílu se přesouvá mezi více lokalitami.
V prvním díle série vyrazil do zatopeného lomu v Ejpovicích na Rokycansku. Také tam se mu podařilo potvrdit jednu z místních legend a vytáhl sumce dlouhého 217 centimetrů.
Sumec z okolí Hradce je tak o čtyřicet centimetrů delší a stal se dosavadním rekordem pořadu.
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