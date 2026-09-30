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Fotbalovou jednadvacítku čeká s Bulhary klíčový zápas v kvalifikaci o ME

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Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18:00 Bulhary.
Fotbalovou jednadvacítku čeká s Bulhary klíčový zápas v kvalifikaci o ME

Fotbalovou jednadvacítku čeká s Bulhary klíčový zápas v kvalifikaci o ME

Zdroj: FCHK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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