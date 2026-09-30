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D35 nabírá tempo. Mezi Úlibicemi a Hořicemi už se maká naplno

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Nový kus D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi začíná dostávat konkrétní obrysy. Stavbaři pracují na více než šestnácti kilometrech dálnice, kde vznikne 18 mostů, nová křižovatka i velká odpočívka pro stovky aut a kamionů.
D35 nabírá tempo. Mezi Úlibicemi a Hořicemi už se maká naplno

D35 nabírá tempo. Mezi Úlibicemi a Hořicemi už se maká naplno

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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