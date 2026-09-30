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Přestavba nádraží zastaví vlaky. Výluky zasáhnou tři tratě

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Přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové zkomplikuje od čtvrtka cestování na třech železničních tratích. Vlaky nahradí autobusy, nejdelší výluka mezi Hradcem a Jaroměří potrvá až do 12. prosince. České dráhy upozorňují, že ne všechny spoje budou mít zajištěné přípoje.
Přestavba nádraží zastaví vlaky. Výluky zasáhnou tři tratě

Přestavba nádraží zastaví vlaky. Výluky zasáhnou tři tratě

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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