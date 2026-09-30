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Hradec zatím nekoupí bývalou fakultu. Koalice neměla dost hlasů

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Město Hradec Králové rozsáhlý objekt bývalé lékařské fakulty v Šimkově ulici od Univerzity Karlovy zatím nekoupí. Pro schválení koupě neměla koalice při dnešním jednání zastupitelů dost hlasů a tak vedení města bod téměř po dvouhodinové diskusi stáhlo.
Hradec zatím nekoupí bývalou fakultu. Koalice neměla dost hlasů

Hradec zatím nekoupí bývalou fakultu. Koalice neměla dost hlasů

Zdroj: Ondřej Vaněk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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