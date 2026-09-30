Hradec zatím nekoupí bývalou fakultu. Koalice neměla dost hlasů

Koupi odmítli podpořit i někteří koaliční zastupitelé. Rozhodnutí o koupi budovy tedy bude na novém zastupitelstvu vzešlém z říjnových voleb. Záležitost by noví zastupitelé mohli projednat již na ustavujícím jednání, které by se mělo konat 3. listopadu.
Na nyní prázdný objekt má město předkupní právo. Pokud by dnes zastupitelstvo koupi budovy - za cenu 99 milionů korun dohodnutou s univerzitou - neschválilo, znamenalo by to podle primátorky Pavlíny Springerové (Hradecký demokratický klub), že město předkupní právo k nemovitosti s odhadovanou tržní hodnotou přes 750 milionů nechce využít.
Fakulta památkově chráněný objekt letos v létě opustila a přestěhovala se do nového kampusu lékařské a farmaceutické fakulty v sousedství hradecké fakultní nemocnice. Bývalou lékařskou fakultu chce univerzita prodat městu a utržené peníze použít na umoření části svého dluhu 350 milionů korun, který má kvůli stavbě nové fakulty, uvedl bývalý děkan fakulty Jiří Manďák. Kampus nazvaný Mephared 2 za 7,2 miliardy korun univerzita oficiálně otevřela minulý týden.
Schválit koupi odmítli jak opoziční zastupitelé, tak někteří členové koalice. Podle opozičního zastupitele a poslance Denise Doksanského (ANO) by schválení koupě bylo velkým závazkem budoucímu zastupitelstvu. Podle zastupitele Pavla Marka (ANO) radnice nepředložila, jaké bude mít město s objektem další náklady. "Nemáme elementární představu o provozních nákladech," uvedl. Springerová mu oponovala, že tyto údaje jsou k dispozici.
Na možné vysoké budoucí náklady při omezených financích města poukázal i radní a člen koalice Martin Soukup (ODS). Město by také podle něj mělo říci, které jiné své nemovitosti chce prodat a mít z nich peníze na koupi fakulty. Většina jeho koaličních kolegů koupi budovy podporovala. Označovali ji za jedinečnou šanci, úžasnou nabídku, za možnost jak získat budovu v dobrém stavu za směšnou částku, mluvili o populistickém zneužití situace.
Objekt, který je monumentální funkcionalistickou stavbou ze 30. let 20. století, město v roce 1996 prodalo fakultě za symbolickou jednu korunu. Ve smlouvě si vyhradilo předkupní právo pro případ, že by fakulta chtěla nemovitost opustit či prodat, a to také za symbolickou jednu korunu. Kupní cenu tvoří především technické zhodnocení budovy, které provedla lékařská fakulta. Manďák, který fakultu vedl do konce srpna, uvedl, že ještě v roce 2015 fakulta do budovy investovala 70 milionů. Člen kolegia rektora Univerzity Karlovy pro výstavbu a veřejnou podporu Jan Dobrovský uvedl, že škola nemůže na rozhodnutí města čekat donekonečna.
Budovu by radnice podle vedení města chtěla využít pro městskou policii a přesun odborů, které jsou mimo hlavní budovu magistrátu, například oddělení přestupků nebo živnostenský úřad. Město již počítá i s tím, že do budovy dočasně přestěhuje žáky Základní umělecké školy Habrmanova, kterou se chystá opravit. Pokud by budovu nevlastnilo, zřejmě by muselo již započatý čtvrtmiliardový projekt rekonstrukce škol v Habrmanově ulici přehodnotit.
Třípatrová budova je postavená na půdorysu kruhové výseče, má tvar kotvy. Vystavělo ji město pro potřeby velitelství 2. armádního sboru. Od roku 1945 ji využívala lékařská fakulta. Od hlavní budovy hradeckého magistrátu je budova asi 80 metrů.
Hradec Králové řídí koalice čtyř subjektů, a to koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Pirátů a uskupení Změna pro Hradec a Zelení.