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Stříbrný rybník přejde pod Městské lesy. Chtějí ho vypustit a vyčistit

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Stříbrný rybník i okolní kemp budou mít jednoho správce. Hradečtí zastupitelé schválili převod vodní plochy v hodnotě 64 milionů korun na Městské lesy. Ty chtějí dál rozvíjet celý areál a zároveň vyřešit špatnou kvalitu vody, kvůli níž letos koupací sezona skončila už v červnu.
Stříbrný rybník přejde pod Městské lesy. Chtějí ho vypustit a vyčistit

Stříbrný rybník přejde pod Městské lesy. Chtějí ho vypustit a vyčistit

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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