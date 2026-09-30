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Obránce, který produkuje jako útočník. Bouchardův pětibodový večer není jen statistická kuriozita

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Evan Bouchard začal sezonu hattrickem a pěti body a stal se prvním obráncem historie NHL, který nasbíral pět bodů v zahajovacím utkání ročníku. Na první pohled jde o absurdní jednorázový výkon. Jenže Bouchard loni zakončil sezonu s 95 body a vedl všechny obránce ligy. Edmonton z něj už dávno neudělal jen beka s tvrdou střelou od modré – jeho hra je jedním z hlavních nástrojů, kterými Oilers vytvářejí útok.
Obránce, který produkuje jako útočník. Bouchardův pětibodový večer není jen statistická kuriozita

Obránce, který produkuje jako útočník. Bouchardův pětibodový večer není jen statistická kuriozita

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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