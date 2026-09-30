Obránce, který produkuje jako útočník. Bouchardův pětibodový večer není jen statistická kuriozita

Hattrick obránce je sám o sobě něco, co v NHL nevídáme každý týden. Když k němu Evan Bouchard v prvním utkání nové sezony přidal dvě asistence, vznikla ještě výraznější statistika: žádný obránce v historii NHL před ním nezačal sezonu pěti body. Edmonton proti Vancouveru dostal od svého beka produkci, která by byla mimořádná i u elitního útočníka.
Pokud bychom Boucharda hodnotili jen podle tohoto večera, bylo by snadné celý výkon uložit do škatulky „bláznivý opening night“. Jenže právě to by zakrylo podstatnější příběh. Bouchard už v minulé sezoně nasbíral 95 bodů v 82 zápasech, dal 21 gólů a vedl všechny obránce NHL v produktivitě. Pro Edmonton to byl první obránce s devadesáti body od Paula Coffeyho v sezoně 1985/86.
Od obránce už Edmonton nechce jen dostat puk z pásma
Klasická představa elitního obránce dlouho začínala u obrany. Vyhrát souboj, rozehrát puk, ubránit prostor před brankou a pokud má hráč mimořádný talent, přidat nějaké body. Moderní NHL tenhle model posunula a Bouchard patří mezi hráče, kteří ho posouvají možná nejdál.
Oilers po něm chtějí, aby útok nejen podporoval, ale aktivně vytvářel. Bouchard řídí hru od modré čáry, rychle mění stranu, hledá McDavida a Draisaitla do prostoru a díky tvrdé střele nutí bránící hráče vystupovat vysoko. Tím nevytváří jen vlastní střeleckou možnost, ale zároveň otevírá prostor pro hráče pod sebou.
Jeho loňských 95 bodů proto nejsou číslem obránce, který náhodou sbírá druhé asistence vedle dvou nejlepších útočníků světa. Bouchard měl 21 gólů, na branku vyslal 221 střel a průměrně odehrál téměř 25 minut za zápas. Edmonton mu zkrátka dává objem hry odpovídající člověku, který je součástí ofenzivní páteře týmu.
McDavid a Draisaitl jeho čísla zvyšují. To ale není argument proti němu
U produktivního obránce Edmontonu se jedna námitka nabízí automaticky: samozřejmě že sbírá body, když hraje přesilovku s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem. Je v tom kus pravdy. Málokterý obránce v lize má kolem sebe takovou koncentraci ofenzivního talentu.
Jenže podobná spolupráce funguje oběma směry. McDavid nepotřebuje u modré čáry člověka, který puk pouze přijme a vrátí. Potřebuje hráče, jenž dokáže přečíst jeho pohyb, změnit úhel útoku během sekundy a vystřelit dost nebezpečně na to, aby obrana nemohla jednoduše stáhnout všechny hráče k brance.
Bouchard v minulé sezoně nasbíral 33 bodů v přesilových hrách, ale většina jeho produkce stále vznikala jinde. Jeho význam tedy nelze redukovat na jedno místo na první přesilovkové jednotce. Edmonton přes něj rozjíždí přechod do útoku a využívá ho i v pěti proti pěti jako hráče, který dovede z obranné pozice vytvořit přečíslení.
Největší změna možná není v bodech, ale v tom, jak tým přijímá riziko
Ofenzivně agresivní obránce vždy něco stojí. Když Bouchard vystoupí vysoko, zapojí se pod brankovou čáru nebo riskne přihrávku skrz střední pásmo, za jeho zády zůstává prostor. Právě proto se kolem něj dlouho vedla debata, zda obrovská produkce dostatečně vyvažuje chyby bez puku.
Edmonton zjevně odpověděl tím, že takové riziko přijímá. Bouchard loni zakončil sezonu s plus 25 a jeho týmy při hře pět na pět měly s ním na ledě nadpoloviční podíl očekávaných gólů. To samozřejmě neznamená, že je bezchybný obránce, ale ukazuje to, že jeho agresivita nemusí být jen daň za body. Pokud je správně zasazená do systému, může být samotným systémem.
Oilers navíc před sezonou posunuli Boucharda i v týmové hierarchii a jmenovali ho alternativním kapitánem. To je další signál, že už ho neberou jen jako specialistu, kterého pošlou na led při přesilovce, ale jako jednoho z lidí, kolem nichž má mužstvo fungovat.
Pět bodů je extrém. Typ hráče, který je dokázal udělat, už extrémní není
Není realistické čekat, že Bouchard bude po každém utkání odcházet s čísly elitního centra. Hattrick a pět bodů v opening night mohou klidně zůstat nejvýraznějším statistickým večerem celé jeho sezony.
Podstatné ale je, že už nikoho nemusí překvapovat samotná představa obránce Edmontonu mezi nejproduktivnějšími hráči týmu. Loni měl více bodů než každý jiný obránce NHL a jeho úkol se stále méně podobá tradičnímu dělení „útočníci útočí, obránci brání“.
Bouchardův první zápas nové sezony proto nepřinesl nový fenomén. Jen během šedesáti minut velmi hlasitě ukázal něco, co Edmonton buduje už několik let: jeho nejlepší ofenzivní hráč nemusí pokaždé přijet k brance z pozice útočníka.
VÍC Z EDMONTON OILERS
DALŠÍ NOVINKY Z NHL
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Reuters – Canucks blow late lead, pull out opening win over Oilers in overtime [1], NHL.com – Oilers roster at a glance for Stanley Cup Playoffs [2], Edmonton Oilers – Bouchard, Hyman named Alternate Captains [3].