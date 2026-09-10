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Bakterie místo tranzistorů. MIT postavil živý obvod z pouhých pěti typů buněk

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Vědci z MIT vytvořili živé obvody, ve kterých místo klasických tranzistorů pracují upravené bakterie. Z pěti typů buněk dokázali sestavit i obvod s 24 koloniemi, který zvládá sčítat vstupní signály.
Bakterie místo tranzistorů. MIT postavil živý obvod z pouhých pěti typů buněk

Bakterie místo tranzistorů. MIT postavil živý obvod z pouhých pěti typů buněk

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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